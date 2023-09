Η Γκουίνεθ Πάλτροου και το κερί που μυρίζει σαν γυναικείος κόλπος: Η ηθοποιός εξηγεί πώς της ήρθε η ιδέα

Η Γκουίνεθ Πάλτροου πριν λίγα χρόνια ξάφνιασε τους πάντες με την απόφασή της να κυκλοφορήσει ένα κερί στην αγορά, το οποίο ονομαζόταν «Αυτό μυρίζει σαν τον κόλπο μου». Αν και σημείωσε χιλιάδες πωλήσεις, μέχρι σήμερα κανείς δεν γνώριζε πώς προέκυψε η συγκεκριμένη ιδέα. Η πρώην ηθοποιός και επιχειρηματίας έκανε ένα Q&A στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και κάποιος από το κοινό της θέλησε να της εκφράσει αυτή την απορία, που μάλλον είχαν εκατοντάδες άνθρωποι. Η Γκουίνεθ Πάλτροου δεν δίστασε να του απαντήσει, εξηγώντας πως το κίνητρο πίσω από το διάσημο κερί της ήταν να κάνει τις γυναίκες να νιώσουν άνετα με το σώμα τους.

«Ήθελα αυτό το κερί να είναι μια πραγματικά ισχυρή φεμινιστική δήλωση», είπε αρχικά σε story, το οποίο έχει πλέον διαγραφεί από το Instagram της. «Tόσες πολλές γυναίκες, τουλάχιστον στη δική μου γενιά, έχουν μεγαλώσει νομίζοντας πως κάτι δεν πάει καλά με εκείνες ή θεωρώντας πως ο κόλπος τους είναι κάτι, για το οποίο πρέπει να ντρέπονται», εξήγησε στη συνέχεια. «Έτσι, το κερί αυτό έπρεπε να είναι ένα δυνατό “άντε γαμ****” σε όποιον μας έκανε να νιώσουμε έτσι. Ουσιαστικά, δεν μυρίζει σαν κόλπος ή κάτι τέτοιο, αλλά τριαντάφυλλο κι άλλα λουλούδια. Αυτό ήταν το νόημα», είπε κλείνοντας. Ωστόσο, τόνισε πως δυστυχώς, το νόημα χάθηκε λόγω του ονόματός του και του «ντόρου» που προκλήθηκε στα μέσα ενημέρωσης.

