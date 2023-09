50 Cent μικρόφωνο: Αντιμέτωπος με μηνύσεις ο δημοφιλής Αμερικανός ράπερ

Αντιμέτωπος με μηνύσεις, αλλά και τις σφοδρές αντιδράσεις από θαυμαστές του είναι ο δημοφιλής Αμερικανός ράπερ 50 Cent, αφού πάνω στον εκνευρισμό του πέταξε μικρόφωνο στο πλήθος, κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Λος Άντζελες. Όπως αναφέρει σχετικό δημοσίευμα του ΤΜΖ, ο 50 Cent εκνευρίστηκε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του live του, καθώς τα μικρόφωνα που του έδινε η παραγωγή δεν λειτουργούσαν όπως εκείνος θα ήθελε. ‘Ετσι, δίχως να υπολογίσει και να σεβαστεί κανέναν εκτόξευσε ένα μικρόφωνο προς το πλήθος με αποτέλεσμα να τραυματίσει σοβαρά μια ραδιοφωνική παραγωγό που βρισκόταν στην αρένα για να τον ακούσει.

Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, η γυναίκα χρειάστηκε ράμματα, αφού το μικρόφωνο προσγειώθηκε με δύναμη στο μέτωπό της. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει δημόσιες τοποθετήσεις τόσο από την πλευρά του ράπερ, όσο και της κοπέλας. Όπως είναι φυσικό το βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου συγκεντρώνοντας αρκετά αρνητικά σχόλια για την συμπεριφορά του ράπερ.

Η εικόνα πάντως της γυναίκας που τραυματίστηκε σοκάρει

50 Cent is now a suspect in a criminal felony battery report after he hit Power 106 radio host, Bryhana Monegain in the head with the mic he threw.

She claims 50 looked directly at her so at least, according to her, 50 knew she was there

