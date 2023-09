Δύο καθηγητές του ΑΠΘ ανάμεσα στους 100 κορυφαίους αναλυτικούς χημικούς της τελευταίας δεκαετίας

Στη λίστα με τους 100 κορυφαίους αναλυτικούς χημικούς της τελευταίας δεκαετίας διεθνώς περιλαμβάνονται δύο καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Πρόκειται για τους καθηγητές του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας του ΑΠΘ, Γεώργιο Θεοδωρίδη και Βικτώρια Σαμανίδου, οι οποίοι εξασφάλισαν από μια θέση στη λίστα «Power List 2023», που καταρτίζει το επιστημονικό περιοδικό «The Analytical Scientist», στις κατηγορίες «Connectors and Interdisciplinarians» και «Mentors and Educators» αντίστοιχα. Μάλιστα, η κ. Σαμανίδου είχε συμπεριληφθεί και στις προηγούμενες αντίστοιχες λίστες του περιοδικού, για τα έτη 2016 και 2021.

Η λίστα περιλαμβάνει 100 αναλυτικούς χημικούς

Πρόκειται για την ενδέκατη κατά σειρά λίστα του περιοδικού, η οποία φέτος είναι αφιερωμένη στα «Δέκα χρόνια Αριστείας και επιρροής στην Αναλυτική Χημεία» και συμπίπτει με την επέτειο των 10 χρόνων της έκδοσής του. Η λίστα περιλαμβάνει 100 αναλυτικούς χημικούς, οι οποίοι αξιολογήθηκαν για την αριστεία και την επιρροή τους την τελευταία δεκαετία – σε τέσσερις κατηγορίες: «Innovators and Trailblazers», «Leaders and Advocates», «Connectors and Interdisciplinarians» και «Mentors and Educators».

Οι υποψήφιοι προτάθηκαν από τους αναγνώστες του περιοδικού «The Analytical Scientist», το οποίο έχει εκδοτική παρουσία σε ΗΠΑ, Καναδά και Ηνωμένο Βασίλειο. Η τελική επιλογή έγινε από ανεξάρτητη επιτροπή αξιολόγησης.

“Μπορούμε να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον στον τομέα μας”

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό και στο ερώτημα σχετικά με το πώς γίνεται η προσέλκυση ανθρώπινου ταλέντου, η κ. Σαμανίδου απαντά: «Ενδυναμώνοντας, ενθαρρύνοντας και αναγνωρίζοντας τις ικανότητες και τις προσπάθειες των επιστημόνων, μπορούμε να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον στον τομέα μας – αναδεικνύοντας το σημαντικότερο τμήμα της Χημείας και το ευρύ φάσμα εφαρμογών που προσφέρει σε πολλά επιστημονικά πεδία.

Επιπλέον, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν επιτρέπονται διακρίσεις και διακριτική μεταχείριση στο εργαστήριο. Η επιστήμη είναι για όλους – η συμπερίληψη διαφορετικών φύλων, φυλών, εθνικοτήτων, σεξουαλικών προσανατολισμών και ταυτοτήτων είναι αδιαμφισβήτητη. Οι αναλυτικές τεχνικές θα πρέπει επίσης να είναι προσβάσιμες για άτομα με προβλήματα όρασης ή άλλα, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό. Αυτό επιτρέπει στους ταλαντούχους φοιτητές που ανήκουν σε ομάδες ατόμων με αναπηρία να συμπεριληφθούν στις ερευνητικές ομάδες».

Από την πλευρά του, απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με το ποιο είναι το μυστικό για την επιτυχημένη διεπιστημονική συνεργασία, ο κ. Θεοδωρίδης σημειώνει: «Η πολυεπιστημονική εργασία στις βιοεπιστήμες απαιτεί αποτελεσματική συνεργασία, επικοινωνία και προώθηση ενός κοινού οράματος μεταξύ των μελών της ομάδας από διαφορετικούς κλάδους. Είναι σημαντικό να υπάρχει σεβασμός για τις διαφορετικές απόψεις και το υπόβαθρο των συνεργατών και να γίνεται κατανοητό ότι η αποτελεσματική “σύντηξη” προοπτικών και προσεγγίσεων μπορεί να δημιουργήσει καινοτόμες λύσεις. Ο καθορισμός σαφών και διαμοιρασμένων κοινών στόχων και η άμεση, ευθεία επικοινωνία, είναι απαραίτητα για τη γεφύρωση των γλωσσικών ή γνωστικών χασμάτων».