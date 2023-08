Τσιτσιπάς US OPEN: Αποκλεισμός σοκ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνώρισε ήττα-σοκ στο US Open και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά. Ο Ελληνας τενίστας αντιμετώπιζε τον αριστερόχειρα Ελβετό Ντομινίκ Στρίκερ, ο οποίος τον υποχρέωσε σε ήττα με 3-2 σετ (5-7, 7-6, 7-6, 6-7, 3-6) και αποκλεισμό. Ο Στρίκερ αιφνιδίασε τον Στέφανο στο πρώτο σετ, καθώς στο 5-5 κατάφερε να του σπάσει το σερβίς και στη συνέχεια να το κατακτήσει, ενώ ο Τσιτσιπάς έδωσε μάχες για να μπορέσει να μείνει μακριά από ένα ενδεχόμενο 0-2 στα σετ. Ο Ελληνας τενίστας κατάφερε με 7-2 στο tie break να ισοφαρίσει και πάλι στην διαδικασία αυτή να κερδίσει και το τρίτο σετ (7-5 οι πόντοι).

Tsitsipas levels the match out and takes the second set. 👊 pic.twitter.com/ecWFzODqkX

— US Open Tennis (@usopen) August 30, 2023