Ελλάδα – Νέα Ζηλανδία 83 – 74 Μουντομπάσκετ 2023: Στους «16» η Εθνική με επική ανατροπή

Η Ελλάδα έκανε επική ανατροπή στο ματς με τη Νέα Ζηλανδία και με νίκη 83-74 εξασφάλισε την πρόκρισή της στους «16» του Μουντομπάσκετ 2023. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα δεν σταμάτησε να πιστεύει στη νίκη-πρόκριση, παρά το ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 15 πόντους (28-43 στο 1.48 από τη λήξη του ημιχρόνου). Οι διεθνείς «ροκάνισαν» σταδιακά τη διαφορά και με ένα εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο έδειξαν στους Νεοζηλανδούς ποιοι αξίζουν να βρεθούν στην επόμενη φάση του Μουντομπάσκετ 2023. Εκεί, η Εθνική μας θα αντιμετωπίσει διαδοχικά Λιθουανία (την Παρασκευή) και Μαυροβούνιο (την Κυριακή), στο νέο γκρουπ που θα δημιουργηθεί μαζί με τις ΗΠΑ -που πέρασαν πρώτες από τον 3ο Όμιλο-, και θέλει δύο νίκες για να περάσει στους «8» της διοργάνωσης.

Κορυφαίοι για το σύνολο του Δημήτρη Ιτούδη ήταν οι Ιωάννης Παπαπέτρου με 27 πόντους (4/7 τρίποντα, 7/10 βολές) και 6 ριμπάουντ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης με 20 πόντους (7/7 βολές), Γιώργος Παπαγιάννης με 8 πόντους και 9 ριμπάουντ, Τόμας Γουόκαπ με 10 πόντους και 9 ασίστ, ενώ ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου είχε 8 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Με 27 πόντους ο Σι Ιλί ήταν… απαρηγόρητος για τον αποκλεισμό της ομάδας του, ενώ 19 πόντους πέτυχε ο Ρόιμπεν Τε Ράνγκι. Έτσι, η τρίτη του γκρουπ Νέα Ζηλανδία (1-2) και η τέταρτη Ιορδανία (0-3) θα αγωνιστούν για τις θέσεις κατάταξης 17-32, μετέχοντας στον 14ο Όμιλο με αντιπάλους την Αίγυπτο και το Μεξικό.

HELLAS TO THE SECOND ROUND 🇬🇷 ✅#FIBAWC x #WinForHellas

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 30, 2023