Χάος στα αεροδρόμια – Βρετανία: Ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες μετά το μπλακ άουτ στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας

Η ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό που ταξίδευε ή ταξιδεύει αεροπορικώς σε ολόκληρη την Ευρώπη και όχι μόνο συνεχίζεται και σήμερα σχεδόν 30 ώρες μετά το μπλακ άουτ που συνέβη για ώρες στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας του Ηνωμένου Βασιλείου, προκαλώντας καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων και εκνευρισμό σε δεκάδες χιλιάδες επιβάτες που βρέθηκαν εγκλωβισμένοι είτε σε αεροδρόμια, είτε σε καθηλωμένα αεροπλάνα. Εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ισπανία, την Πορτογαλία, το Ισραήλ και χώρες εκτός Ευρώπης, εκατοντάδες ταξιδιώτες, σε πολλές περιπτώσεις μαζί με μικρά παιδιά, βρέθηκαν αποκλεισμένοι, μαζί και στην Ελλάδα, καθώς το μπλακ άουτ επηρέασε και πτήσεις που διέρχονταν μέσω του βρετανικού εναέριου χώρου.

Πάνω από 1.500 πτήσεις ακυρώθηκαν χθες Δευτέρα -πάνω από το ένα τέταρτο των πτήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο-, και η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη διοικητικής έρευνας για τα αίτια της τεχνικής βλάβης που ακόμη δεν είναι γνωστή. Ο Βρετανός υπουργός Μεταφορών Μαρκ Χάπερ προειδοποίησε ότι θα χρειαστούν ημέρες για την επίλυση της σοβαρής αναστάτωσης που προκλήθηκε στις εισερχόμενες και εξερχόμενες από τη χώρα πτήσεις μετά το τεχνικό πρόβλημα που έπληξε τη δυνατότητα αυτόματης επεξεργασίας των σχεδίων πτήσεων, με τους ελεγκτές να αναγκάζονται να εισάγουν χειροκίνητα τα σχέδια πτήσεων. «Θα χρειαστούν μερικές μέρες για να επιστρέψουν οι άνθρωποι εκεί που πρέπει να είναι». Ο Χάρπερ διευκρίνισε ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης δεν θεωρούν πως το τεχνικό πρόβλημα είναι αποτέλεσμα κυβερνοεπίθεσης.

Flights in and out of Britain will be disrupted for days, the UK government said on Tuesday, after a technical issue with the country’s air traffic control system left thousands of passengers stranded abroad or facing severe delays. https://t.co/XaSQcKhENE

«Θα υπάρξουν έμμεσες επιπτώσεις ως έναν βαθμό σήμερα και υποψιάζομαι και για μερικές ακόμη ημέρες καθώς οι αεροπορικές εταιρείες και οι πτήσεις επιστρέφουν στην κανονικότητα», δήλωσε σήμερα ο Χάρπερ στο BBC. Εκπρόσωπος της βρετανικής Υπηρεσίας Εναέριας Κυκλοφορίας (NATS) δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «εκατοντάδες» πτήσεις επηρεάστηκαν από αυτό το πρόβλημα, και παραδέχτηκε ότι θα χρειαστούν «αρκετές ημέρες» για να επανέλθει η κανονική λειτουργία στις αερομεταφορές. Η διοίκηση του πιο πολυσύχναστου αεροδρόμιου της Βρετανίας, του Χίθροου, κάλεσε τους επιβάτες μέσω της πλατφόρμας X να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία προτού μεταβούν σήμερα στο αεροδρόμιο.

Από την πλευρά τους οι ίδιες οι αεροπορικές εταιρίες προχωρούν σε αλλαγές στα προγράμματά τους σε μια προσπάθεια να μεταφέρουν όσους περισσότερους επιβάτες γίνεται, αλλά ορισμένα αεροσκάφη και πληρώματα δεν βρίσκονται εκεί που θα έπρεπε. «Προσπαθούμε όσο περισσότερο μπορούμε να επαναφέρουμε τους επιβάτες που επλήγησαν στην προγραμματισμένη πτήση τους», τόνισε με ανάρτηση στην πλατφόρμα X η διοίκηση της British Airways. Περίπου 40.000 επιβάτες της Ryanair είδαν τις πτήσεις τους να ακυρώνονται χθες, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της αεροπορικής εταιρείας, σημειώνοντας ότι και σήμερα το πρωί ορισμένες πτήσεις ακυρώθηκαν. «Ενώ όσα συνέβησαν είναι εκτός του ελέγχου μας, ζητάμε συγγνώμη για τα προβλήματα που προκλήθηκαν σε πελάτες μας και συνεχίζουμε να εστιάζουμε στο να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους βοηθήσουμε και να επιστρέψουν στις πατρίδες τους το συντομότερο δυνατόν αυτή την πολύ πολυάσχολη εποχή του χρόνου», είπε ένας εκπρόσωπος.

Η βρετανική κυβέρνηση ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεργασία με αεροπορικές εταιρείες για να διασφαλίσει ότι οι επιβάτες που έχουν εγκλωβιστεί σε αεροδρόμια σε όλη την Ευρώπη μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ εξέφρασε την κατανόησή του απέναντι στην ταλαιπωρία και την αγανάκτηση χιλιάδων επιβατών. «Ο υπουργός Μεταφορών βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με όλους τους εμπλεκομένους του κλάδου. Θα συνομιλήσει με αεροπορικές εταιρείες συγκεκριμένα αργότερα σήμερα και θα διασφαλιστεί ότι υποστηρίζουν τους επιβάτες για να φτάσουν στα σπίτια τους όσο το δυνατόν γρηγορότερα», τόνισε ο Σούνακ. «Δεν θέλω να κάνω εικασίες για τα αιτία του προβλήματος. Θα διεξαχθεί μια αρμόζουσα έρευνα για να φτάσουμε στο βάθος ενός προβλήματος αυτού του μεγέθους», τόνισε ο Χάρπερ, διευκρινίζοντας ότι παρόμοιο συμβάν δεν έχει συμβεί «για σχεδόν μια δεκαετία».

«Αναγκαστήκαμε να παραμείνουμε στο αεροδρόμιο για περίπου επτά ή οκτώ ώρες χθες, χωρίς κανείς να μας προσφέρει βοήθεια», τόνισε η Μαρία Μπολ, μια παραθερίστρια από το Λίβερπουλ, στη βορειοδυτική Αγγλία. Η ίδια ανέφερε ότι κατέληξε στο αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκωλ του Παρισιού από ένα άλλο αεροδρόμιο της πόλης, βρίσκοντας τελικά μια πτήση για το Εδιμβούργο και στη συνέχεια έκανε ένα ταξίδι τεσσάρων ωρών με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο για να επιστρέψει στο σπίτι της. Πολλοί επιβάτες με αναρτήσεις τους στο X εξιστορούσαν την ταλαιπωρία τους έπειτα από ακυρώσεις των πτήσεών τους ή για την πολύωρη αναμονή εντός καθηλωμένων αεροσκαφών, ή έπειτα από μιάμιση μέρα αναμονής σε χώρους αεροδρόμιων.

Britain’s National Air Traffic Service was hit by a technical problem for several hours today, causing widespread disruption to flights using UK airspace which airlines said would continue for some time despite the issue now being fixed | Read more: https://t.co/7hAOlH0jAV pic.twitter.com/r0m61d8wDe

