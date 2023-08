ΥΠΕΞ Λιβύης -Τουρκία: Στον… Ερντογάν καταφεύγει η Μανγκούς

Η υπουργός Εξωτερικών της Λιβύης ταξιδεύει με ιδιωτικό αεροσκάφος προς την Τουρκία, λίγες ώρες αφότου τέθηκε σε διαθεσιμότητα λόγω της συνάντησής της με τον ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών, αναφέρει η εφημερίδα al-Wasat. Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι ο επικεφαλής της κυβέρνησης εθνικής ενότητας (ΚΕΕ) της Λιβύης έθεσε σε διαθεσιμότητα την υπουργό Εξωτερικών του, τη Νάιλα αλ Μανγκούς, αφού δημοσιοποιήθηκε πως, χθες Κυριακή, συναντήθηκε με τον ισραηλινό ομόλογό της την περασμένη εβδομάδα, γεγονός που πυροδότησε διαδηλώσεις στην Τρίπολη και άλλες λιβυκές πόλεις.

Η κυρία Μανγκούς «τίθεται προσωρινά σε διαθεσιμότητα» και θα διενεργηθεί «διοικητική έρευνα» σε βάρος της από επιτροπή με προεδρεύουσα την υπουργό Δικαιοσύνης, αποφάσισε χθες βράδυ η κυβέρνηση του Αμπντελχαμίντ Ντμπάιμπα, σύμφωνα με κυβερνητικό έγγραφο το οποίο μεταφορτώθηκε στο Facebook.

Μερικές ώρες πρωτύτερα, ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας Ελί Κόεν ανακοίνωνε πως συζήτησε στη Ρώμη την περασμένη εβδομάδα με τη Λίβυα ομόλογό του, κατά τη διάρκεια συνάντησης «άνευ προηγουμένου». «Μίλησα με την υπουργό Εξωτερικών για τις μεγάλες δυνατότητες στις σχέσεις των δυο χωρών», ανέφερε ο κ. Κόεν, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου των υπηρεσιών του. «Αυτό που έγινε στη Ρώμη ήταν μια συνάντηση τυχαία και ανεπίσημη, κατά διάρκεια συνάντησης με τον Ιταλό ομόλογό της (σ.σ. τον Αντόνιο Ταγιάνι), που δεν οδήγησε σε καμιά συζήτηση, συμφωνία ή διαβούλευση», ήταν η αντίδραση του υπουργείου Εξωτερικών της Λιβύης.

Στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησε, το λιβυκό ΥΠΕΞ θύμισε τη «σαφή» και «αναμφίβολη» θέση της Λιβύης «για την παλαιστινιακή υπόθεση», προσθέτοντας ότι η κυρία Μανγκούς «αρνήθηκε να συζητήσει με οποιοδήποτε μέρος αντιπροσωπεύει την ισραηλινή οντότητα» και «παρέμεινε κατηγορηματικά σταθερή σε αυτή τη θέση». Ακόμη, το λιβυκό ΥΠΕΞ κατήγγειλε την «εκμετάλλευση από εβραϊκά και διεθνή ΜΜΕ» του «συμβάντος» αυτού και το ότι προσπάθησαν να το παρουσιάσουν ως «συνάντηση ή συνομιλίες». Η Λιβύη, χώρα που παραμένει βυθισμένη στο χάος μετά την πτώση του καθεστώτος του Μουάμαρ Καντάφι το 2011, δεν έχει διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ.

Αφού δημοσιοποιήθηκε το δελτίο Τύπου της ισραηλινής διπλωματίας για τη συνάντηση, το λιβυκό προεδρικό συμβούλιο, όργανο που έχει κάποιες εκτελεστικές εξουσίες, ζήτησε να δοθούν «διευκρινίσεις» από την κυβέρνηση, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Αχράρ. Για το προεδρικό συμβούλιο, η συνάντηση «δεν αντανακλά την εξωτερική πολιτική του λιβυκού κράτους, δεν αντιπροσωπεύει τις λιβυκές εθνικές σταθερές και θεωρείται παραβίαση της λιβυκής νομοθεσίας, που ποινικοποιεί την εξομάλυνση με τη σιωνιστική οντότητα».

Ο ισραηλινός ΥΠΕΞ Κόεν ανέφερε πως συζήτησε με την κυρία Μανγκούς για «τη σημασία της διαφύλαξης της κληρονομιάς του λιβυκού εβραϊσμού, η οποία περιλαμβάνει τη συντήρηση και αποκατάσταση των συναγωγών και των εβραϊκών νεκροταφείων στη χώρα αυτή». Επρόκειτο, κατά τον ισραηλινό υπουργό, για το «πρώτο βήμα στις σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβύης», καθώς όπως εκτίμησε «το μέγεθος και η στρατηγική θέση της Λιβύης προσφέρουν τεράστια ευκαιρία για το κράτος του Ισραήλ». Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου των υπηρεσιών του, η συνάντηση οργανώθηκε με την αιγίδα του ιταλού υπουργού Εξωτερικών Ταγιάνι.

Το μεγαλύτερο μέρος του λιβυκού εβραϊκού πληθυσμού εγκατέλειψε τη Λιβύη τα είκοσι χρόνια μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, πήγε κυρίως στο Ισραήλ. Μερικές εκατοντάδες εβραίοι ζούσαν ακόμα στη Λιβύη όταν έγινε το 1969 το πραξικόπημα του συνταγματάρχη Καντάφι. Στη συνέχεια διώχτηκαν, οι περιουσίες τους κατασχέθηκαν και οι συναγωγές καταστράφηκαν.

Το Ισραήλ εξομάλυνε τις σχέσεις του τα τελευταία χρόνια με κάποια αραβικά κράτη, στο πλαίσιο των λεγόμενων Συμφωνιών του Αβραάμ, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ. Ωστόσο, η πολιτική της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου επικρίνεται από αραβικές χώρες, ειδικά μετά το κύμα βίας στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και τη συνέχιση του εποικισμού.

Αυθόρμητες διαδηλώσεις ξέσπασαν χθες Κυριακή στην Τρίπολη και προάστιά της, ένδειξη της απόρριψης της εξομάλυνσης των σχέσεων με το Ισραήλ· κατόπιν εξαπλώθηκαν και σε άλλες πόλεις, όπου νεαροί έκλεισαν δρόμους, έβαλαν φωτιές σε ελαστικά αυτοκινήτων και διαδήλωσαν κραδαίνοντας παλαιστινιακές σημαίες. Το κέντρο της Τρίπολης παρέλυσε από τους διαδηλωτές, μέρος των οποίων κατευθύνθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών για να απαιτήσει την παραίτηση της κυρίας Μανγκούς. Με την ενθάρρυνση διερχόμενων οδηγών, κάποιοι προσπάθησαν να παραβιάσουν την είσοδο του κτιρίου.

