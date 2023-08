Αναταράξεις αεροπλάνου: Χάος σε πτήση στη Μαγιόρκα λόγω καταιγίδας

Τρομακτικά πλάνα από πτήση σε καταιγίδα στη Μαγιόρκα δείχνουν τους επιβάτες να ουρλιάζουν και να κλαίνε καθώς οι ακραίες αναταράξεις ανεβοκατεβάζουν βίαια το αεροσκάφος. Μια πτήση προς τη Μαγιόρκα παρουσίασε ακραίες αναταράξεις την Κυριακή καθώς πλησίαζε το ισπανικό νησί που μαστιζόταν από σφοδρή καταιγίδα, όπως δείχνει τρομακτικό βίντεο, που κάνει τον γύρο του κόσμου. Το αεροπλάνο πετούσε από το Αλικάντε της νότιας Ισπανίας προς το νησί των Βαλεαρίδων στη Μεσόγειο. Τα πλάνα έδειχναν το αεροπλάνο να κουνιέται βίαια, καθώς φοβισμένοι επιβάτες κρατιόντουσαν στις θέσεις τους, ουρλιάζοντας και κλαίγοντας. Περιοχές της βορειοανατολικής Ισπανίας, καθώς και η Μαγιόρκα, χτυπήθηκαν από ανέμους ταχύτητας 120 χλμ. την ώρα και καταρρακτώδη βροχή κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Σε μια μακροσκελή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια επιβάτης έγραψε ότι «ΞΑΝΑΓΕΝΝΗΘΗΚΕ» μετά την εμπειρία της στο αεροπλάνο, ενώ ευχαρίστησε επίσης τον πιλότο για την πλοήγηση με «πλευρικούς ανέμους 120 χιλιομέτρων την ώρα», όπως είπε, που τους εμπόδισαν να προσγειωθούν. «Τώρα είμαι πιο ήρεμη… Σήμερα ξαναγεννήθηκα. Ελπίζω ο πιλότος του αεροπλάνου να το διαβάσει αυτό: Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ για αυτό που κάνατε σήμερα, δεν χρειαζόταν να μας ζητήσετε συγγνώμη, τα λεπτά έμοιαζαν με αιώνες, αλλά τελικά ήταν απλώς ένας φόβος. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που πέρασε από το μυαλό μου να σκεφτώ ότι ”αυτό ήταν”», έγραψε.

