Τζένιφερ Άνιστον παιδί: «Ο Άνταμ Σάντλερ κάθε χρόνο στη Γιορτή της Μητέρας μου στέλνει λουλούδια»

Η Τζένιφερ Άνιστον έχει μερικούς καλούς φίλους οι οποίοι βρίσκονται στο πλευρό της στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της. Η ηθοποιός στη συνέντευξη που παραχώρησε στη Wall Street Journal αποκάλυψε πως ο φίλος της Άνταμ Σάντλερ της έχει συμπαρασταθεί στις πιο… ζόρικες στιγμές της. Μιλώντας για τον Σάντλερ και την εποχή που γύριζαν μαζί το Murder Mystery το 2019, η Άνιστον είπε ότι ο Σάντλερ και η σύζυγός του, Τζάκι, της στέλνουν λουλούδια κάθε Ημέρα της Μητέρας, από τότε που έμαθαν ότι προσπαθούσε να κάνει παιδί.

Τους δυο ηθοποιούς συνδέει μακροχρόνια φιλία και έχουν γυρίσει μαζί τις ταινίες Murder Mystery, αλλά και την ρομαντική κομεντί Just Go With It το 2011. Η Άνιστον σε συνέντευξή της στο Allure το 2022 είχε μιλήσει για την προσπάθειά της να κάνει παιδί. «Προσπαθούσα να μείνω έγκυος. Ήταν ένας δύσκολος δρόμος για μένα», είπε, εξηγώντας ότι έκανε εξωσωματική γονιμοποίηση, ήπιε «κινέζικα τσάγια» και «έκανε τα πάντα» για να μείνει έγκυος. Παρόλα αυτά, δεν είχε αποτέλεσμα. «Θα έδινα τα πάντα αν κάποιος μου έλεγε: “Πάγωσε τα ωάριά σου. Κάνε μια χάρη στον εαυτό σου. Απλά δεν το σκέφτεσαι. Έτσι, είμαι εδώ σήμερα. Το πλοίο έχει σαλπάρει».

Στη συνέντευξη, η ηθοποιός διέψευσε τις φήμες ότι οι γάμοι της -με τους Μπραντ Πιτ και Τζάστιν Θερού- δεν πέτυχαν επειδή δεν έκαναν παιδιά.

«Οι τίτλοι έγραφαν ότι ήμουν απλώς εγωίστρια και με ένοιαζε η καριέρα μου. “Θέλει να είναι επιτυχημένη και να μην έχει παιδί”. Και ότι ο λόγος που με παράτησε ο άντρας μου, γιατί χωρίσαμε και τελειώσαμε τον γάμο μας, ήταν επειδή δεν θα του έδινα παιδί. Ήταν απόλυτα ψέματα. Δεν έχω τίποτα να κρύψω αυτή τη στιγμή».