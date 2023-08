Η Ινδία στη Σελήνη: Το πρώτο βίντεο με το όχημα της αποστολής να «πατάει» στο φεγγάρι

Το σεληνιακό όχημα του ινδικού σκάφους Chandrayaan-3 βγήκε από το διαστημόπλοιο την Πέμπτη για να αρχίσει να εξερευνά την επιφάνεια του Nότιου Πόλου στη Σελήνη, όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψε την ιστορική στιγμή. Το όχημα αναλαμβάνει να εξερευνήσει το σεληνιακό έδαφος και να διεξαγάγει πειράματα, όντας προετοιμασμένο για νέες προκλήσεις, δήλωσε ο επικεφαλής της Διαστημικής Υπηρεσίας. Το διαστημόπλοιο πραγματοποίησε την προσσελήνωση στον ανεξερεύνητο Νότιο Πόλο της Σελήνης την Τετάρτη, καθιστώντας την Ινδία την πρώτη χώρα που σημείωσε αυτό το κατόρθωμα, λίγες ημέρες μετά την αποτυχία του ρωσικού Luna-25 σε παρόμοια αποστολή. Η προσσελήνωση της ινδικής διαστημικής αποστολής, μετά από μια αποτυχημένη προσπάθεια το 2019, έφερεμεγάλη χαρά και πανηγυρισμούς στην πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου.

Τα μέσα ενημέρωσης χαιρέτισαν την ιστορική προσεδάφιση ως το μεγαλύτερο επιστημονικό κατόρθωμα της Ινδίας. Ο επικεφαλής του Ινδικού Οργανισμού Διαστημικών Ερευνών (ISRO), S. Somanath, δήλωσε ότι η προσεδάφιση πήγε πολύ καλά και ότι το ρόβερ είναι σε καλή κατάσταση, αλλά τα πειράματα δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει. «Όλες οι δραστηριότητες βρίσκονται εντός του χρονοδιαγράμματος. Όλα τα συστήματα λειτουργούν κανονικά», ανέφερε η ISRO στο «X», πρώην Twitter. «Οι εργασίες του Rover έχουν ξεκινήσει». Το ρόβερ, με την ονομασία «Pragyan», διαθέτει δύο όργανα για τη διεξαγωγή πειραμάτων με τη συλλογή και καταγραφή χημικών στοιχείων. Επιπλέον θα καταγράψει και μια διαδρομή για μελλοντική εξερεύνηση.

Το ρόβερ αναμένεται να παραμείνει λειτουργικό για δύο εβδομάδες ή μία σεληνιακή ημέρα, χρονικό διάστημα για το οποίο είναι κατασκευασμένος ο ηλιακά τροφοδοτούμενος εξοπλισμός του. Ο Somanath δήλωσε ότι υπάρχουν «πολλά ζητήματα» στην επιφάνεια της Σελήνης που η ISRO θα κληθεί να αντιμετωπίσει για πρώτη φορά, ιδίως τη σεληνιακή σκόνη και τις θερμοκρασίες, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα κινούμενα μέρη. Ο τραχύς νότιος πόλος του φεγγαριού είναι περιζήτητος λόγω του υδάτινου πάγου, που θα μπορούσε να αποδειχθεί πηγή καυσίμων, οξυγόνου και πόσιμου νερού για μελλοντικές αποστολές, με το ανώμαλο έδαφός του να καθιστά την προσεδάφιση πρόκληση.

Chandrayaan-3 Mission:

Chandrayaan-3 ROVER:

Made in India 🇮🇳

Made for the MOON🌖!

The Ch-3 Rover ramped down from the Lander and

India took a walk on the moon !

More updates soon.#Chandrayaan_3#Ch3

— ISRO (@isro) August 24, 2023