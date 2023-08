Πρώτο γκολ για τον Καρίμ Μπενζεμά στη Σαουδική Αραβία

Έπειτα από δύο άσφαιρες αγωνιστικές ς, ο Καρίμ Μπενζεμά κατάφερε να ανοίξει λογαριασμό με τη φανέλα της Αλ Ιτιχάντ στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, σκοράροντας το πρώτο από τα τέσσερα τέρματα που πέτυχε η ομάδα του κόντρα στην Αλ Ριάντ.

Έτσι αυτό ήταν το τέταρτο τέρμα του Γάλλου πολύπειρου φορ μετά τα τρία που είχε σημειώσει στο Arab Club Champions League.

King Karim! 👑

Karim Benzema stylishly puts away his first goal in an Al Ittihad shirt! 🤩#yallaRSL #RoshnSaudiLeague pic.twitter.com/ahcpSCZpUJ

