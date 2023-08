Το ινδικό διαστημικό έπος – Η προσσελήνωση του Chandrayaan-3

Το ινδικό διαστημικό σκάφος Chandrayaan-3 προσσεληνώθηκε στον νότιο πόλο του δορυφόρου της Γης, κάνοντας την Ινδία την τέταρτη χώρα που «κατακτά» τη σεληνιακή επιφάνεια. Την αδιαμφισβήτητη επιτυχία υπερτονίζει ο χαμηλός -για τα κυβερνητικά δεδομένα- προϋπολογισμός με τον οποίο η χώρα πέτυχε την αποστολή. Το 2020, ο Ινδικός Οργανισμός Διαστημικής Έρευνας (ISRO) υπολόγισε ότι η αποστολή Chandrayaan-3 θα κόστιζε περίπου 75 εκατομμύρια δολάρια. Η εκτόξευση καθυστέρησε δύο χρόνια, γεγονός που πιθανώς αύξησε το συνολικό κόστος της αποστολής.

Η NASA τα τελευταία χρόνια έχει βάζει ιδιωτικές εταιρείες να ανταγωνίζονται για συμβάσεις κατασκευής σεληνιακών προσεδαφιστών, στο πλαίσιο ενός προγράμματος που ονομάζει Commercial Lunar Payload Services. Το πρόγραμμα CLPS έχει προϋπολογισμό 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια για 10 χρόνια, με 14 εταιρείες να διεκδικούν συμβόλαια για αποστολές που συνήθως αξίζουν πάνω από 70 εκατομμύρια δολάρια η καθεμία. Συνολικά, ο ετήσιος προϋπολογισμός της NASA επισκιάζει τον αντίστοιχο της Ινδίας. Το 2023, ο αμερικανικός οργανισμός έλαβε χρηματοδότηση 25,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του ISRO που ανέρχεται σε περίπου 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Chandrayaan-3 Mission:

Updates:

The communication link is established between the Ch-3 Lander and MOX-ISTRAC, Bengaluru.

Here are the images from the Lander Horizontal Velocity Camera taken during the descent. #Chandrayaan_3#Ch3 pic.twitter.com/ctjpxZmbom

— ISRO (@isro) August 23, 2023