Διάσωση γυναίκας – ΗΠΑ: Το θύμα βρέθηκε αλυσοδεμένο στο πάτωμα σε σπίτι στο Κεντάκι

Μια γυναίκα από το Κεντάκι των ΗΠΑ βρέθηκε αλυσοδεμένη στο πάτωμα, ενώ η αστυνομία πραγματοποίησε επέμβαση στο οίκημα που βρισκόταν, όπως καταγράφηκε σε ένα συγκλονιστικό βίντεο. Το βίντεο που κυκλοφόρησε πρόσφατα από κάμερα αστυνομικού κατέγραψε τη δραματική διάσωση μιας γυναίκας που είχε μείνει αλυσοδεμένη στο πάτωμα ενός σπιτιού στο Κεντάκι για δύο ημέρες. Οι αστυνομικοί σκαρφάλωσαν από το παράθυρο του δεύτερου ορόφου ενός ετοιμόρροπου σπιτιού την περασμένη Τετάρτη, αφού οι γείτονες ανέφεραν ότι άκουσαν αγωνιώδεις κραυγές για βοήθεια. Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να εισέλθουν στο κτίριο σπάζοντας πόρτες και παράθυρα, μόνο που βρήκαν το σπίτι εντελώς οχυρωμένο, ανακοίνωσαν την Τρίτη οι αρχές.

Η γυναίκα, ευτυχώς, έσπασε το παράθυρο στο δωμάτιο του δεύτερου ορόφου όπου κρατούνταν αιχμάλωτη. «Έχω μια σκάλα!» φώναξε ένας γείτονας από το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο δρόμο. Τα πλάνα δείχνουν έναν από τους αστυνομικούς να ανεβαίνει τη σκάλα στο ερειπωμένο σπίτι όπου ήταν αλυσοδεμένη η γυναίκα που έκλαιγε υστερικά. Αφού σκαρφαλώνει πάνω από το σπασμένο τζάμι και μπαίνει στο βρώμικο υπνοδωμάτιο, ο αστυνομικός αρπάζει τη βρώμικη αλυσίδα από το λαιμό της γυναίκας και προσπαθεί να την ηρεμήσει. «Η γυναίκα είχε μια αλυσίδα γύρω από το λαιμό της, η οποία ήταν ασφαλισμένη με ένα λουκέτο, και η αλυσίδα ήταν βιδωμένη στο πάτωμα», ανέφερε το τμήμα. Στο βίντεο ακούγεται η γυναίκα, κλαίγοντας, να ζητάει συγγνώμη από τον αστυνομικό και να του λέει ότι ο απαγωγέας της κρατούσε το κλειδί της κλειδαριάς στο μπρελόκ του.

⚠️ Police rescue woman chained to the floor in Louisville #louisville | #chained pic.twitter.com/cHAZW9K9yh

— @morningwhiskey🇺🇸 (@morningwhiskey) August 22, 2023