Καμηλοπάρδαλη χωρίς κηλίδες: Γεννήθηκε η μοναδική μονόχρωμη δικτυωτή στον πλανήτη

Ένα μωρό καμηλοπάρδαλης γεννήθηκε σε ζωολογικό κήπο του Τενεσί των ΗΠΑ χωρις να έχει τις χαρακτηριστικές καστανές κηλίδες του είδους της. Η αψεγάδιαστη καμηλοπάρδαλη γεννήθηκε στον ζωολογικό κήπο Brights στο Limestone του Τενεσί στις 31 Ιουλίου και ο ζωολογικός κήπος λέει ότι οι ειδικοί πιστεύουν ότι είναι η μοναδική μονόχρωμη δικτυωτή καμηλοπάρδαλη στον πλανήτη. Την Κυριακή, ο ζωολογικός κήπος ανακοίνωσε έναν διαγωνισμό ονοματοδοσίας για το μωρό καμηλοπάρδαλη, το οποίο οι επισκέπτες μπορούν πλέον να δουν στον ζωολογικό κήπο. Σε ηλεκτρονικό μήνυμα προς το CBS News, ο διευθυντής του ζωολογικού κήπου Ντέιβιντ Μπράιτ δήλωσε ότι η τελευταία καταγεγραμμένη αψεγάδιαστη καμηλοπάρδαλη ήταν το 1972 στο Τόκιο. Εκείνη η καμηλοπάρδαλη, που ονομάστηκε Τοσίκο, γεννήθηκε στον ζωολογικό κήπο Ουένο, σύμφωνα με αρχειακές φωτογραφίες.

