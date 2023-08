Drone Ιράν: Νέο μη επανδρωμένο αεροσκάφος με απειλητικό μήνυμα

Το Ιράν έχει αναπτύξει ένα προχωρημένο εγχώριας κατασκευής μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) με την επωνυμία Mohajer-10 το οποίο διαθέτει αυξημένη εμβέλεια και διάρκεια πτήσης καθώς και μεγαλύτερο φορτίο, ανέφεραν σήμερα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. νΤο drone έχει επιχειρησιακή εμβέλεια 2.000 χιλιομέτρων και μπορεί να πετάει έως και 24 ώρες, ανέφεραν τα ΜΜΕ. Το φορτίο του μπορεί να φθάσει τα 300 κιλά, τη διπλάσια ικανότητα του drone Mohajer-6. Βίντεο που δημοσιοποιήθηκε σήμερα από ιρανικά μέσα ενημέρωσης δείχνει το drone ανάμεσα σε άλλο στρατιωτικό εξοπλισμό, μαζί με ένα κείμενο, “ετοιμάστε τα καταφύγιά σας”, στα εβραϊκά και στα περσικά.

⚡️Iran presented a new Mohajer-10 drone with a payload of up to 300 kg, a flight altitude of 7 km and a flight time of up to 24 hours. pic.twitter.com/ZSkVtAY8vh

