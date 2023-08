Εθνική Ελλάδας – Μουντομπασκετ 2023: Πρώτη προπόνηση στο παρκέ στη βροχερή Μανίλα

Σε… προπονητικούς ρυθμούς μπήκε σήμερα η εθνική ομάδα μπάκσετ στη βροχερή Μανίλα, όπου θα διεξαχθεί το Μουντομπάσκετ 2023. Το πρωί το πρόγραμμα περιελάμβανε βάρη στο γυμναστήριο, ενώ το απόγευμα ο Δημήτρης Ιτούδης και οι παίκτες του πάτησαν για πρώτη φορά στο γήπεδο προπονητήριο της πρωτεύουσας των Φιλιππίνων. Στο «Mall of Asia», το γήπεδο που θα φιλοξενήσει τους αγώνες του 3ου ομίλου και της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, οι Έλληνες διεθνείς θα πατήσουν για πρώτη φορά αύριο (23/8) το απόγευμα. Πριν την έναρξη της προπόνησης, οι διεθνείς αποφορτίστηκαν παίζοντας πινγκ πονγκ, ενώ μίλησαν και σε διεθνή ΜΜΕ.

Στο κανάλι της FIBA και στην ερώτηση ποιο είναι το αγαπημένο τους ελληνικό πιάτο, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο απάντησε «σουβλάκι», ο Δημήτρης Ιτούδης επέλεξε τον μουσακά, ενώ ο Γιώργος Παπαγιάννης εξήγησε πως προτιμά το παστίτσιο. Σουβλάκι επέλεξε και συγκεκριμένα «γύρο» ο Τόμας Ουόκαπ λέγοντας πως κάθε φορά προσπαθεί να επιβληθεί στον εαυτό του για να μην φάει τουλάχιστον τρεις πίτες γύρο. Στη Μανίλα σήμερα (22/8) είχε καταρρακτώδη βροχή, αλλά αυτό δεν θα μπορούσε βέβαια ν’ αλλάξει το πρόγραμμα των Ελλήνων διεθνών που έχουν στο μυαλό τους μόνο την πρεμιέρα κόντρα στην Ιορδανία, το Σάββατο (26/8, 11:45 π.μ.).

Where do you rank Greek food among the best cuisines in the world? 🇬🇷🌯#FIBAWC x #WinForHellas pic.twitter.com/fCmt1nN0Vm

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 22, 2023