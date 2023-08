Γλίτωσε την εκτέλεση η Κούρι Ρίτσινς

Αν και καταδικάστηκε για το φόνο του συζύγου της με δηλητήριο, η 33χρονη Κούρι Ρίτσινς, δεν έλαβε τελικά την εσχάτη των ποινών. Η Ρίτσινς αμέσως μετά τη δολοφονία του 39χρονου συζύγου της Ερικ, έγραψε ένα παιδικό βιβλίο για την αντιμετώπιση της θλίψης της απώλειας, το οποίο έγινε μπεστ σέλερ, το «Are You with Me?» («Είσαι μαζί μου;») για έναν πατέρα που πέθανε και επέστρεψε φορώντας φτερά αγγέλου για να προσέχει τους γιούς του. Μητέρα τριών γιων και η ίδια, προώθησε το βιβλίο στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο, περιγράφοντάς ως ένα τρυφερό τρόπο να βοηθήσει κανείς τα παιδιά να κατανοήσουν και θρηνήσουν την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου.

Kouri Richins, accused of fatally poisoning husband, sobs as her text messages are read in court https://t.co/AEGQJvTSoC pic.twitter.com/zCqPy9BeFd

— New York Post (@nypost) June 12, 2023