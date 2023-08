Φιλί Ερμόσο – Μουντιάλ γυναικών: Απάντησε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας

Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών της Ισπανίας είναι εδώ και λίγες ώρες η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια! Η ομάδα της Ιβηρικής κέρδισε με 1-0 την πρωταθλήτρια Ευρώπης Αγγλία στον τελικό που διεξήχθη στην Αυστραλία και έτσι μετά τους άνδρες (2010) και οι γυναίκες ανέβηκαν στην κορυφή του κόσμου. Οι παίκτριες της Εθνικής Ισπανίας πανηγύρισαν σαν… τρελές τον τίτλο αλλά ο πρόεδρος της ομοσπονδίας το παράκανε. Ο Λουίς Ρουμπιάλες ξέφυγε πάνω στο βάθρο στην ώρα της απονομής. Όταν είδε την Τζένι Ερμόσο, μια από τις σπουδαιότερες παίκτριες της ομάδας, την αγκάλιασε και την φίλησε στο στόμα! Η παίκτρια ξαφνιάστηκε και δήλωσε: «Ε… ναι, δεν μου άρεσε». Δίπλα στον πρόεδρο της ομοσπονδίας ήταν η βασίλισσα της Ισπανίας Λετίσια αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να φιλήσει στο στόμα την παίκτρια και να προκαλέσει σάλο στην Ισπανία.

Luis Rubiales entered the dressing room after the game and announced to the players that the Royal Spanish Football Federation (RFEF) would be paying for a trip to Ibiza, where he would be marrying Jenni Hermoso. https://t.co/3TQE6F1WJC pic.twitter.com/N9F7PbBaxS

— Football Talk (@FootballTalkHQ) August 21, 2023