Πακιστάν εκκλησίες: Πυρ σε χριστιανική περιοχή

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε το ανατολικό Πακιστάν από μουσουλμάνους, που λεηλάτησαν και πυρπόλησαν εκκλησίες και χριστιανικά σπίτια μετά την κατηγορία εις βάρος Χριστιανών για βλασφημία. Οι Μουσουλμάνοι άνοιξαν πυρ σε μια χριστιανική περιοχή στα περίχωρα της βιομηχανικής πόλης Faisalabad στο Πακιστάν, μετά τις κατηγορίες ότι οι Χριστιανοί είχαν βεβηλώσει το Κοράνι, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

BIG BREAKING: Muslims launch a fierce attack against Christians in Faisalabad, Pakistan (Occupied North-West Bharat). Churches and Christian homes have been set on fire!

Imminent genocidal threats are alarming!

Keep this tweet bookmarked; it may become a thread. pic.twitter.com/z8nPsOXF3W

— Treeni (@_treeni) August 16, 2023