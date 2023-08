NASA γαλαξίες: Μια ακόμη ανακάλυψη

Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb (JWST) εκτοξεύτηκε στα τέλη του 2021 για να εξερευνήσει την απαρχή του σύμπαντος και να φωτογραφίσει τα πρώτα αστέρια που έλαμψαν στο διάστημα. Και τώρα ήρθε να προσθέσει άλλη μία στις εντυπωσιακές ανακαλύψεις του εντοπίζοντας έναν από τους αρχαιότερους γαλαξίες στο σύμπαν. Στη δημοσίευσή τους στην επιθεώρηση Nature, οι επιστήμονες λένε ότι ο «γαλαξίας της Maisie» – πήρε το όνομα της κόρης του αστρονόμου Στίβεν Φίνκελσταϊν, που τον εντόπισε ανήμερα της γέννησής της τον Αύγουστο του 2022 -, σχηματίστηκε μόλις 390 εκατομμύρια χρόνια μετά το Big Bang («Μεγάλη Έκρηξη»), που συνέβη πριν από περίπου 13,8 δισ. έτη. Οι επιστήμονες λένε ότι είναι ένας από τους τέσσερις αρχαιότερους επιβεβαιωμένους γαλαξίες που έχουν δει ποτέ – αν και αυτή τη στιγμή αξιολογούν περίπου άλλους δέκα, που μπορεί να είναι ακόμη παλιότεροι από εκείνον που ανακάλυψε το James Webb.

How do astronomers study cosmic objects and events that are so far away? One tool is spectroscopy, which breaks down light to help us determine composition, motion, and more.

Watch this video to find out how a little bit of light can help us learn a whole lot about space. pic.twitter.com/1BDGt6iHsU

— NASA Universe (@NASAUniverse) August 15, 2023