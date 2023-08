Σουμάχερ σήμερα: Η συγκινητική ανάρτηση του καλύτερου φίλου του

Ο πρώην πρόεδρος της FIA, Jean Todt, έστειλε ένα ακόμη μήνυμα στήριξης στον επιστήθιο φίλο του Michael Schumacher, η κατάσταση υγείας του οποίου παραμένει εν πολλοίς άγνωστη μετά το σοβαρό ατύχημα του Γερμανού πιλότου, το 2014. Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 βρίσκεται στο σπίτι του στην Ελβετία όπου λαμβάνει τη φροντίδα της συζύγου του, Corinna, αλλά και της ιατρικής ομάδας.

Ο Schumacher είναι ένας από τους πιο αγαπητούς ανθρώπους στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού, αλλά ο στενός του κύκλος έχει φροντίσει να μην διαρρέει το παραμικρό σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, κρατώντας επί χρόνια σε αγωνία τους αναρίθμητους οπαδούς του. Ένα από τα μοναδικά άτομα που μπορούν να επισκέπτονται τον θρύλο της F1 είναι ο Todt, με τον οποίο είχε ιδιαίτερα στενές σχέσεις καθόλη τη διάρκεια συνύπαρξής τους στις τάξεις της Ferrari.

Ο Todt, μάλιστα, δείχνει να έχει συνεχώς το μυαλό του στον επιστήθιο φίλο του, κάτι που αποδεικνύεται και από την πρόσφατη ανάρτηση που έκανε στο Twitter. «Σε αγαπάμε, Michael. Για πάντα θα πολεμάμε για σένα, και στο πλευρό σου». Το post του Todt έγινε στις 16 Αυγούστου, ανήμερα της συμπλήρωσης 25 ετών από τη σπουδαία νίκη του Michael στο Γκραν Πρι της Ουγγαρίας, το 1998. Ακολουθώντας, μια ανορθόδοξη τακτική, ο Schumacher κατάφερε να καλύψει 25 δευτερόλεπτα σε 19 γύρους από τον Mika Hakkinen.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Todt επισκέφτεται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα τον Schumacher. Παράλληλα, έχει προβεί σε αλλεπάλληλες εκκλήσεις να μην παραβιάζεται η ιδιωτικότητα που επιζητά η οικογένειά τους. Μιλώντας πριν από λίγους μήνες στην ιταλική Corriere della Sera, ο Todt ανέφερε: «Ας τον αφήσουμε ήσυχο και ας σεβαστούμε την επιθυμία για ιδιωτικότητα της Corinna και των πεδιών του, παρόλο που γνωρίζουμε ότι το ατύχημα είχε κάποιες συνέπειες. Όποιος υποστηρίζει ότι γνωρίζει το παραμικρό για την υγεία του, στην πραγματικότητα δεν γνωρίζει τίποτα. Πάντα τον επισκέπτομαι. Εκείνος και η οικογένειά του είναι η δική μου οικογένεια».

We love you Michael !

We will always fight for you, and with you. https://t.co/QzjeBmzjZd

— Jean Todt (@JeanTodt) August 16, 2023