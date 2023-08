Άμβλωση μετά από βιασμό: Ναι των Αρχών στην 11χρονη Μίλα

Οι αρχές του Περού επέτρεψαν σε μία 11χρονη, που είχε υποστεί βιασμό, να προχωρήσει σε άμβλωση, αν και αρχικά της είχε απαγορευτεί. Η υπόθεση έλαβε χώρα στο Περού και αφορά στην 11χρονη Μίλα, που υπέστη βιασμό για χρόνια από τον πατριό της, σύμφωνα με αστυνομική έκθεση. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα η Μίλα, σχεδόν 18 εβδομάδων έγκυος, διώχτηκε από νοσοκομείο στην περιφέρεια Λορέτο, στον Αμαζόνιο, όταν το προσωπικό αρνήθηκε να της κάνει άμβλωση.

Την ίδια ώρα, μη κυβερνητικές οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάνουν λόγο για έλλειψη υποστήριξης για ανήλικες που κακοποιούνται σεξουαλικά. Η εν λόγω υπόθεση προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις και, αφού ο ΟΗΕ παρότρυνε το περουβιανό κράτος να επέμβει, η Μίλα διακομίστηκε σε δημόσιο νοσοκομείο στη Λίμα. Εκεί οι γιατροί προχώρησαν με εξουσιοδότηση στην άμβλωση.

Η ανάρρωσή της πάει καλά, σύμφωνα με τη Σουσάνα Τσάβες, διευθύντρια της φεμινιστικής μη κυβερνητικής οργάνωσης PROMSEX. Θα παραμείνει στα χέρια της υπηρεσίας κοινωνικής πρόνοιας αφού λάβει εξιτήριο. Ωστόσο όσα έζησε η Μίλα υπογραμμίζουν το γεγονός ότι το κράτος δεν προστατεύει τα νεαρά άτομα που έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά, τόνισε η Σουσάνα Τσάβες στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Συμπλήρωσε πως πολλοί περισσότεροι βιασμοί παιδιών δεν αναφέρονται. «Εκτιμάμε ότι για κάθε κορίτσι σε ενδιαφέρουσα που πάει σε νοσοκομείο, υπάρχουν άλλα τουλάχιστον 10 που έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση», εξήγησε η Σουσάνα Τσάβες.

Οι αρχές αναζητούν τον πατριό της μικρής, ο οποίος είχε συλληφθεί τον Ιούλιο αλλά αφέθηκε κατόπιν ελεύθερος με το σκεπτικό πως δεν υπήρχαν επαρκείς αποδείξεις. Ωστόσο, η απόφαση του δικαστή να τον αφήσει ελεύθερο επικρίθηκε έντονα. Η πρόεδρος Ντίνα Μπολουάρτε απαίτησε την «άμεση σύλληψή του». Για την ώρα, είναι άγνωστο πού βρίσκεται.

Now Peru allows abortion for 11-year-old rape victim #FMTNews #FMTWorld https://t.co/wzMkCkLLCz

Στο Περού, η άμβλωση είναι νόμιμη μόνο σε περιπτώσεις που κινδυνεύει η ζωή της μέλλουσας μητέρας. Ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις όμως, η Σουσάνα Τσάβες τονίζει πως η πρόσβαση στην άμβλωση εμποδίζεται από την αντίδραση «υπερσυντηρητικών».

Σύμφωνα με επίσημα δεδομένα, οι γεννήσεις από κορίτσια ηλικίας μεταξύ 10 και 14 ετών στο Περού αυξήθηκαν κατά 14% το 2022, φθάνοντας τις 1.625. Το πρώτο εξάμηνο φέτος διαπράχθηκαν 14.500 σεξουαλικές επιθέσεις, το 70% εκ των οποίων αφορούσε σε παιδιά κάτω των 17.

-Εάν είστε επιζώσα βιασμού, σεξουαλικής παρενόχλησης ή trafficking ή αν στο περιβάλλον σας υπάρχει θηλυκότητα που υφίσταται κάτι από τα παραπάνω, τηλεφωνήστε για βοήθεια και συμβουλευτική στην υπηρεσία Εθνικής Εμβέλειας «Γραμμή SOS»: 15900. Μπορείτε επίσης να αποστείλετε mail στο [email protected]

An 11-year-old rape victim was allowed an abortion in Peru over the weekend after being initially refused the procedure.#Peru #PeruAbortionLaw #RapeVictim #AbortionLaw #UnitedNations pic.twitter.com/sfLAEvC3Ub

— News18 (@CNNnews18) August 17, 2023