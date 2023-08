Ιρλανδία ΑΤΜ: Τα μηχανήματα άρχισαν να… μοιράζουν χρήματα – Χάος και ουρές

Ένα απίστευτο τεχνικό λάθος προκάλεσε χάος στην Ιρλανδία. Η αναστάτωση προκλήθηκε όταν πολίτες διαπίστωσαν ότι τα ΑΤΜ επέτρεπαν στους πελάτες χωρίς λεφτά στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους να μεταφέρουν έως και 1.000 ευρώ στις καταθέσεις τους. Η είδηση έγινε γνωστή από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προκλήθηκε πανικός, ενώ χρειάστηκε να επιστρατευθούν ακόμη και αστυνομικοί που έκαναν φύλαξη των ΑΤΜ μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα.

VIDEO: Bank Error Allows Ireland Customers With 0 Balance Withdraw €1,000 From ATM

A viral video on Wednesday showed the moment a bank error allowed customers with no money in their account to withdraw €1,000 from their ATMs in Ireland.

An X (formerly Twitter) user, who…

