Αλάσκα γυναικοκτονία: Την σκότωσε, έκρυψε το πτώμα και την έψαχνε για ώρες με τη μητέρα της

Ένας στρατιώτης στην Αλάσκα κατηγορείται ότι σκότωσε τη σύζυγό του, έκρυψε το πτώμα της σε φρεάτιο και στη συνέχεια βοήθησε τη μητέρα της να την αναζητήσει, αφήνοντας να πιστέψει ότι εξαφανίστηκε. Ο 21χρονος Ζάριους Χίλνταμπραντ κατηγορείται για τη δολοφονία της επίσης 21χρονης συζύγου του, Σάρια Χίλνταμπραντ, που ήταν γιατρός στην εθνική φρουρά της Αλάσκας. Ακόμη, κατηγορείται για αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων. Δήλωσε την εξαφάνισή της το βράδυ της 7ης Αυγούστου, 36 ώρες μετά το φερόμενο έγκλημα, σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα του Άνκορατζ. Το πτώμα της Σάρια βρέθηκε σε φρεάτιο πολύ κοντά στο σπίτι τους, ενώ έφερε θανατηφόρο τραύμα από σφαίρα στον αριστερό της κρόταφο. «Επικαιροποιημένες πληροφορίες για την εξαφανισμένη σύζυγό μου ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ!!!!!!» έγραφε ο 21χρονος στο Facebook το βράδυ της Τετάρτης μία ημέρα πριν ανακαλυφθεί το πτώμα της και λιγότερες από 48 ώρες πριν από τη σύλληψή του.

Η μητέρα της Σάρια δήλωσε στην Anchorage Daily News την Παρασκευή ότι «περπατούσε επί ώρες μαζί μου ψάχνοντας την κόρη μου γνωρίζοντας ότι ήταν νεκρή. Μου είπε ψέματα πολλές φορές και προσπάθησε να το παίξει ένας ανήσυχος σύζυγος». Όταν ο Χίλνταμπραντ δήλωσε την εξαφάνιση της συζύγου του τη Δευτέρα, είπε στην αστυνομία ότι αυτός και η Σαρία επέστρεψαν στο σπίτι τους γύρω στις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής 6 Αυγούστου, αφού γιόρτασαν τα γενέθλιά του στο κέντρο της πόλης με φίλους, σύμφωνα με την κατάθεσή του. Ένας γείτονας ανέφερε αργότερα ότι άκουσε έναν πυροβολισμό γύρω στις 2:45 τα ξημερώματα της Κυριακής, σύμφωνα με το KTUU.

Ο Χίλνταμπραντ ισχυρίστηκε ότι στις 10 το πρωί της επόμενης, πήγε να εργαστεί στη δεύτερη δουλειά της, σε ένα εστιατόριο. Στους αστυνομικούς σημείωσε ότι δεν συνειδητοποίησε ότι η σύζυγός του έλειπε μέχρι που πήγε να την πάρει από τη δουλειά στις 7 το απόγευμα. Εκεί έμαθε ότι δεν έφτασε ποτέ. Τελικά επικοινώνησε με την αστυνομία 36 ώρες αφότου εθεάθη για τελευταία φορά η σύζυγός του και είπε στους αστυνομικούς ότι ήλπιζε μα την εντοπίσει, καθώς ««η εξαφάνισή της είναι μια παρεξήγηση». Στην έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι τους, διαπιστώθηκε ότι στο υπνοδωμάτιο και κυρίως στο στρώμα υπήρχαν λεκέδες από αίμα, ενώ από το όπλο του φαινόταν πως είχε χρησιμοποιηθεί μια σφαίρα, με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

US Army soldier in Alaska, Zarrius Hildabrand, allegedly shot and killed his wife, Saria Hildabrand.

After the act, he faked distress on Facebook, posted about her disappearance, and even aided her mother in searching for her.

The tragic turn of events unfolded as her body was… pic.twitter.com/tmdC7AddAK

— BoreCure (@CureBore) August 13, 2023