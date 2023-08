Νεϊμάρ Αλ Χιλάλ: “Μίδας” και με υπογραφή

Η Αλ Χιλάλ επισημοποίησε την απόκτηση του Βραζιλιάνου σταρ Νεϊμάρ! Με ένα εντυπωσιακό βίντεο, στο οποίο στο τέλος του, εμφανίζεται ο πρώην πλέον ποδοσφαιριστής της Παρί Σεν Ζερμέν, οριστικοποίησε την μεταγραφή του, η οποία φέρεται να κόστισε 300 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Νεϊμάρ φέρεται να έχει υπογράψει συμβόλαιο στο οποίο οι Σαουδάραβες του δίνουν… βασιλικά προνόμια. Εκατό εκατομμύρια τον χρόνο σε συμβόλαιο 2+1, μπόνους 80.000 για κάθε νίκη της ομάδας, ιδιωτικό αεροπλάνο, ένα πολύ μεγάλο σπίτι με όλες τις ανέσεις προβλέπει, αλλά και… μπόνους μισό εκατομμύριο για κάθε ανάρτηση που θα κάνει για να προωθήσει την Σαουδική Αραβία. Να τονιστεί πως αυτά ήταν απαιτήσεις του ίδιου του ποδοσφαιριστή, τις οποίες έκανε αποδεκτές ο ιδιοκτήτης της ομάδας!

“I am here in Saudi Arabia, i am HILALI 💙”@neymarjr #AlHilal

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 15, 2023