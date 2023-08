Έλον Μασκ – Ζούκερμπεργκ: “Σφάζονται” για τη μονομαχία στο κλουβί

Προς ακύρωση φαίνεται ότι οδηγείται η μονομαχία στο κλουβί μεταξύ του Μαρκ Ζούκερμπεργκ με τον Έλον Μασκ, αν κρίνουμε από τη δήλωση του ιδρυτή της Meta ότι ο αντίπαλός του «δεν είναι σοβαρός» και ότι «είναι η ώρα να προχωρήσουμε παρακάτω». Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα του, Threads, ο Ζούκερμπεργκ τόνισε ότι είχε προτείνει «πραγματική ημερομηνία» για τον αγώνα μεταξύ των δισεκατομμυριούχων της τεχνολογίας, αλλά ο Μασκ έψαχνε δικαιολογίες. Ο ιδρυτής της Tesla και αφεντικό του “Χ” – πρώην Twitter – είχε αφήσει προηγουμένως να εννοηθεί μέσω της δικής του πλατφόρμας ότι ήταν έτοιμος για την αναμέτρηση ακόμη και τη Δευτέρα.

Οι δύο αντίπαλοι είχαν συμφωνήσει τον Ιούνιο να αναμετρηθούν πυροδοτώντας φρενίτιδα στα διεθνή ΜΜΕ, αλλά ο φραστικός πόλεμος περιεπλάκη τον Ιούλιο με τα εγκαίνια του “Threads”, της ανταγωνιστικής εφαρμογής του X, στο οποίο έσπευσαν να ανοίξουν λογαριασμούς πάνω από 100 εκατ. άτομα σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Ωστόσο, ο ρυθμός των εγγραφών μειώθηκε σταδιακά και το X διατηρεί το προβάδισμα με περίπου 350 εκατ. χρήστες – αν και ο Μασκ απείλησε με μήνυση το Facebook κατηγορώντας τη Meta του Ζούκερμπεργκ ότι χρησιμοποιεί «εμπορικά μυστικά» του Twitter και «άλλη πνευματική ιδιοκτησία» για να δώσει ώθηση στο Threads, κάτι που αρνείται κατηγορηματικά η Meta.

Την περασμένη εβδομάδα ο Ζούκερμπεργκ είχε προτείνει η μονομαχία στο κλουβί να γίνει στις 26 Αυγούστου. Την Παρασκευή ο υπουργός Πολιτισμού της Ιταλίας, Τζενάρο Σαντζουλιάνο, είπε ότι μίλησε με τον Μασκ για να φιλοξενήσει η χώρα του τον αγώνα, τα έσοδα του οποίου θα διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ο ίδιος ο Μασκ είπε ότι το σκηνικό της αναμέτρησης θα παρέπεμπε στην αρχαία Ρώμη.

Αλλά την Κυριακή ο Ζούκερμπεργκ επανήλθε στο θέμα σημειώνοντας σε ανάρτησή του στο Meta:

«Ο Έλον δεν επιβεβαιώνει ημερομηνία, μετά λέει ότι χρειάζεται επέμβαση και τώρα ζητά αγώνα προπόνησης στην πίσω αυλή μου. Αν σοβαρευτεί ο Έλον ποτέ αναφορικά με πραγματική ημερομηνία και επίσημο αγώνα, γνωρίζει πώς να με βρει. Ειδάλλως, είναι η ώρα να προχωρήσουμε παρακάτω. Θα εστιάσω σε αγώνες με άτομα που παίρνουν στα σοβαρά το άθλημα».

Κι ο Μασκ σήκωσε το γάντι μέσω X αποκαλώντας «κότα» τον Ζούκερμπεργκ.

Zuck is a chicken

Νωρίτερα ο 52χρονος Μασκ είχε δημοσιεύσει μια ανταλλαγή μηνυμάτων του στην πλατφόρμα υποτίθεται μεταξύ του ιδίου και του 39χρονου Ζούκερμπεργκ, όπου του λέει ότι θα πάει τη Δευτέρα στο αρχηγείο της Μeta στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρνια κι ότι ο αγώνας θα γίνει στο Octagon του Ζούκερμπεργκ, το οκτάγωνο ρίνγκ, όπου γίνονται οι αναμετρήσεις.

«Δεν έχω προπονηθεί αρκετά, πέρα από μια σύντομη αναμέτρηση με τον Λεξ Φρίντμαν [ επιστήμονα των Η/Υ] σήμερα. Αν και θεωρώ ότι είναι πολύ απίθανο, λόγω της διαφοράς μεγέθους μας, ίσως εσύ είσαι ο σύγχρονος Μπρους Λι και με κάποιο τρόπο θα νικήσω».

Η ιδέα για τη μονομαχία ξεκίνησε τον Ιούνιο όταν ο Μασκ ανέφερε μέσω Twitter ότι ήταν έτοιμος για «μάχη σε κλουβί» με τον Ζούκερμπεργκ. Το αφεντικό της Meta, που έχει νικήσει πρόσφατα σε τουρνουά ζίου ζίτσου, σήκωσε το γάντι απαντώντας του απλά: «στείλε μου την τοποθεσία».

This is the full message: pic.twitter.com/UzbKoIkFOc

— Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2023