Χαβάη φωτιές: Τουλάχιστον 89 οι νεκροί – Τεράστιες εκτάσεις έγιναν στάχτη

Τουλάχιστον 89 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις πυρκαγιές που έπληξαν το νησί του Μάιου, στη Χαβάη, ένας βαρύς απολογισμός που έχει προκαλέσει βροχή επικρίσεων για το πώς οι αρχές χειρίστηκαν μια από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές στην πρόσφατη ιστορία του αμερικανικού αρχιπελάγους. Οι πυρκαγιές έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 89 ανθρώπους, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της πολιτείας Τζον Γκριν, προειδοποιώντας ότι ο απολογισμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί. «Έχουμε καταμετρήσει 89 νεκρούς», δήλωσε ο Γκριν χθες το απόγευμα (τοπική ώρα, Κυριακή πρωί ώρα Ελλάδας).

Maui family survived the Hawaii wildfires by being in the Ocean 5 hours

