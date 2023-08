Ρις Γουίδερσπουν διαζύγιο: Ώρα για… διασκέδαση

Η Ρις Γουίδερσπουν ανυπομονεί για το επόμενο κεφάλαιο στη ζωή της, μετά το διαζύγιό της από τον Τζιμ Τοτ, όμως δεν βιάζεται να μπει ξανά σε μια σχέση. Η γνωστή ηθοποιός χώρισε μετά από παραπάνω από μια δεκαετία γάμου και μια πηγή από το περιβάλλον της δήλωσε στο US Weekly πως είναι έτοιμη να χαρεί τη ζωή της. «Θέλει να βγει εκεί έξω και να διασκεδάσει, αντί να βουτήξει αμέσως σε κάτι σοβαρό», ανέφερε η πηγή. Τόνισε μάλιστα, πως το ιδανικό σενάριο για την ηθοποιό είναι να καταλήξει να βρει ένα «πνεύμα όμοιο με το δικό της». Παρόλα αυτά, δεν βιάζεται να βγει ακόμα ραντεβού.

Ωστόσο, αν βγει, η Ρις Γουίδερσπουν έχει συγκεκριμένα κριτήρια για τον άνδρα που θέλει. «Θα προτιμούσε κάποιον που να είναι ηθοποιός και μην έχει συζητηθεί έντονα στη “δημόσια αρένα”», είπε το ίδιο άτομο από το περιβάλλον της σταρ. Η Γουίδερσπουν και ο Τοτ ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους τον Μάρτιο με μία κοινή τους δήλωση. «Έχουμε απολαύσει τόσα υπέροχα χρόνια μαζί και προχωράμε με βαθιά αγάπη, καλοσύνη και αμοιβαίο σεβασμό για όλα όσα δημιουργήσαμε μαζί. Η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας είναι ο γιος μας και ολόκληρη η οικογένειά μας, καθώς περιηγούμαστε σε αυτό το επόμενο κεφάλαιο. Αυτά τα θέματα δεν είναι ποτέ εύκολα και είναι εξαιρετικά προσωπικά. Εκτιμούμε πραγματικά τον σεβασμό όλων για την ιδιωτική ζωή της οικογένειάς μας αυτή τη στιγμή», έγραψαν.

