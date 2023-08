Σαν σήμερα 12 Αυγούστου: Το «αβύθιστο» ρωσικό υποβρύχιο «Κουρσκ» πήρε στον βυθό 118 ψυχές

Η βύθιση του Κουρσκ, ενός ρωσικού υποβρυχίου κλάσης «Όσκαρ ΙΙ», συνέβη στις 12 Αυγούστου του 2000, ανοιχτά της θάλασσας του Μπάρεντς κατά την διάρκεια άσκησης. Η βύθιση επήλθε, σύμφωνα με τις επίσημες πηγές της ρωσικής κυβέρνησης, όταν προκλήθηκε έκρηξη εξαιτίας διαρροής καυσίμων υπεροξείδιου του υδρογόνου από μια ελαττωματική τορπίλη, που έφερε το υποβρύχιο. O αρχηγός στόλου της Ρωσίας επιβεβαιώνει στις 21 Αυγούστου ότι και τα 118 μέλη του πληρώματος του ρωσικού πυρηνικού υποβρυχίου Κουρσκ είναι νεκροί. Του «αβύθιστου» υποβρυχίου όπως το έλεγαν οι Ρώσοι, που αποτελούσε το καμάρι του ρωσικού στόλου. Ωστόσο, η έκρηξη τορπίλης πολύ γρήγορα το μετέτρεψε σε έναν υγρό τάφο, ανασύροντας στην επιφάνεια, μόνο ερωτήματα και γιατί… Αναπάντητα γιατί…

Δύο χρόνια αργότερα έκλεισε η υπόθεση λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων για το τι οδήγησε το «Κουρσκ» στην βύθιση, ωστόσο υπάρχουν και κάποια δεδομένα αδιαπραγμάτευτα, τα οποία δίστασαν τότε οι ναύαρχοι να παρουσιάσουν στον Βλάντιμιρ Πούτιν που απολάμβανε τις διακοπές του στο Σόοτσι.

Το «Κουρσκ» βρισκόταν σε σοβαρή αποστολή, που λάμβανε μέρος και η Αμερική! Την πρώτη του σοβαρή άσκηση από το 1994, τότε που παρακολουθούσε τις κινήσεις του 6ου Αμερικανικού Στόλου στην Μεσόγειο. Είναι οι εποχές που η Ρωσία παραπαίει οικονομικά και η συντήρηση είναι μία άγνωστη λέξη. Λίγο πριν το τέλος της άσκησης ο κυβερνήτης Γκενάντι Λιάτσιν, είχε στείλει μήνυμα για την επικινδυνότητα των τορπιλών Shkval, που θα εκτόξευε το «Κουρσκ» και την μη λειτουργία μιας εξ’ αυτών, ωστόσο τίποτα δεν έγινε. Η τορπίλη έσκασε στον τορπιλοσωλήνα, ανατινάχθηκαν και οι υπόλοιπες με αποτέλεσμα το «Κουρσκ» να μετράει ακαριαία 95 νεκρούς και 23 επιζώντες, σε βάθος 160 μέτρων και με το οξυγόνο να τελειώνει.

RIP the 118 submariners aboard the Russian submarine Kursk which tragically sank 23 years ago today.

Rescue of the Pr.949A OSCAR-II class submarine (ref https://t.co/vQ7u3aF6JV) was bodged, causing some crew to die a slow and lonely death which could likely have been prevented pic.twitter.com/PuC3O6ogUY

— H I Sutton (@CovertShores) August 12, 2023