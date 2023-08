Ρωσία: Καρέ καρέ η συντριβή του μαχητικού αεροσκάφους στο Καλίνινγκραντ

Συγκλονιστικά είναι τα πλάνα από βίντεο που απαθανατίζει τη συντριβή του μαχητικού αεροσκάφος Su-30 κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης σήμερα, Σάββατο 12/8, στην ρωσική περιοχή Καλίνινγκραντ. Αποτέλεσμα της πτώσης ήταν ο θάνατος των δύο πιλότων, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας. «Το αεροσκάφος Su-30 συνετρίβη σε ακατοίκητη περιοχή. Η πτήση γινόταν χωρίς πυρομαχικά.

Το πλήρωμα του αεροσκάφους σκοτώθηκε», ανέφερε το υπουργείο, τονίζοντας ότι η πιθανή αιτία της συντριβής ήταν τεχνική βλάβη. Το Καλίνινγκραντ είναι ένας ρωσικός θύλακας ανάμεσα σε δύο κράτη μέλη του ΝΑΤΟ, την Πολωνία και τη Λιθουανία, στη Βαλτική Θάλασσα.

A Russian Su-30 aircraft crashed in Kaliningrad region, Russia. The crew died in the crash, Russian media report.

Russian defense ministry reported that the crash was caused by technical malfunction. pic.twitter.com/g5mPYLEubH

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 12, 2023