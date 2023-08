«Γράψτε τον επικήδειό σας και βρείτε πώς να ζήσετε σύμφωνα με αυτόν»: Το φαινόμενο Μπάφετ

Ο Μπιλ Άκμαν της Pershing Square, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Sear’s Έντι Λάμπερτ, ο Τσαμάθ Παλιχαπιτίγια του Social Capital, όλοι χαρακτηρίστηκαν ως “ο επόμενος Γουόρεν Μπαφετ” σε κάποια φάση της καριέρας τους, αλλά κανένας τους δεν κατάφερε να φτάσει τον 92χρονο θρύλο των επενδύσεων. Από τότε που ανέλαβε τον έλεγχο της Berkshire Hathaway το 1965, ο Μπάφετ έχει αποδειχθεί.. κατηγορία. Ο όμιλός του, Berkshire Hathaway, αξίας 800 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έχει διπλασιάσει τη μέση ετήσια απόδοση του S&P 500 από τότε που ο Μπάφετ απέκτησε για πρώτη φορά την πλειοψηφία της Berkshire, στα χρόνια του LBJ. Σήμερα, η Berkshire είναι κάτοχος μιας εντυπωσιακής γκάμας διαφορετικών επιχειρήσεων, που περιλαμβάνει, από το στολίδι της GEICO insurance μέχρι την BNSF Railway, το 6% της Apple, το 100% της Dairy Queen, και πολλά άλλα.

“Η οικονομική τάφρος της Berkshire είναι κάτι περισσότερο από το άθροισμα των μελών της”, δήλωσε ο Γκρέγκορι Γουόρεν, αναλυτής της Berkshire στη Morningstar. Αυτό οφείλεται στην επιτυχία του Μπάφετ να “συνδυάζει την οικονομική ισχύ και την ικανότητα ανάληψης κινδύνων της εταιρείας με τη δική του επενδυτική ευστροφία”, είπε.

Όπως γράφει η naftemporiki, εν μέσω της χρηματιστηριακής περιόδου Go-Go (η επιθετική επενδυτική στρατηγική σε τίτλους πολύ υψηλής απόδοσης-ρίσκου προκειμένου να επιτευχθούν αποδόσεις άνω του μέσου όρου) της δεκαετίας του 1960, ο Μπάφετ αγόρασε μια εταιρεία κλωστοϋφαντουργίας της Νέας Αγγλίας που αντιμετώπιζε δυσκολίες. Σήμερα, η Berkshire είναι αγνώριστη από αυτό που ήταν κάποτε και πιο επιτυχημένη από ποτέ. Η μετοχή της έφθασε σε ιστορικό υψηλό αυτή την εβδομάδα, αφού ανακοίνωσε λειτουργικά κέρδη ρεκόρ άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων το τρίμηνο που έληξε τον Ιούνιο, ενισχυμένα από την ανάκαμψη των ασφαλιστικών της δραστηριοτήτων.

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Οι μετοχές της Berkshire έχουν αποφέρει κέρδη 19,8% σε ετήσια βάση από το 1965 έως το 2022, διπλασιάζοντας την απόδοση 9,9% του S&P 500. Αθροιστικά, η μετοχή έχει ανέβει 3.787.464% από τότε που ανέλαβε ο Μπάφετ. Ο Γουίτνι Τίλσον, διευθύνων σύμβουλος της Empire Financial Research και μέτοχος της Berkshire, αποκαλεί εδώ και χρόνια τις μετοχές της Berkshire “το Νο1 συνταξιοδοτικό απόθεμα της Αμερικής”. “Η μετοχή πρέπει να αποτελεί το θεμέλιο λίθο κάθε συνταξιοδοτικού χαρτοφυλακίου”, τονίζει.

Ο Μπάφετ πάντα επικεντρωνόταν στην κατοχή μεγάλων ποσοτήτων μετρητών, συγκρίνοντάς τα με το οξυγόνο – έναν πόρο που μπορεί να αξιοποιηθεί γρήγορα όταν χρειάζεται ή όταν παρουσιάζονται ευκαιρίες. Έχει πει ότι τα μεγάλα αποθέματα μετρητών είναι απαραίτητα ως υποχρέωση προς τους μετόχους, επειδή η Berkshire ασφαλίζει ανθρώπους και επειδή του αρέσει να διατηρεί την ανεξαρτησία του σε περιόδους αναταραχής.

“Είναι πολλοί, αυτοί που έχουν ποντάρει την ευημερία τους στις δεσμεύσεις της Berkshire να τους φροντίσει για, όπως λέω, 50 χρόνια ή και περισσότερο στο μέλλον”, δήλωσε ο Μπάφετ κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνέλευσης της Berkshire το 2020. “Λειτουργούμε πάντα από μια θέση ισχύος….Δεν θέλουμε να εξαρτόμαστε από την καλοσύνη των ξένων, των φίλων, καθώς υπάρχουν στιγμές που τα χρήματα σχεδόν δεν περισσεύουν”. Το βουνό μετρητών της Berkshire επέτρεψε στον Μπάφετ να δράσει γρήγορα κατά τη διάρκεια της κρίσης. Το 2011, ο Μπάφετ εισέφερε 5 δισεκατομμύρια δολάρια στην ταλαιπωρημένη Bank of America σε μια εντυπωσιακή επίδειξη αφοσίωσης. Το 1987, έσωσε τη Salomon Brothers από μια εχθρική εξαγορά.

O επενδυτής στον τομέα της τεχνολογίας Τσαμάθ Παλιχαπιτίγια εξέφρασε πρόσφατα τον θαυμασμό του, αποκαλώντας τον Μπάφετ τον μεγαλύτερο όλων των εποχών αφού ανέλυσε το τελευταίο του ποντάρισμα στην Ιαπωνία. “Είναι συναρπαστικό να βλέπεις ανθρώπους να ενεργούν τόσο έξυπνα”,επεσήμανε. Πολλοί παρατηρητές του Μπάφετ έχουν εκπλαγεί με την επένδυση στην Apple, ένα στοίχημα ύψους 177 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο μετοχικό χαρτοφυλάκιο της Berkshire.

Ο Μπάφετ, που συνήθως αποφεύγει τις μετοχές τεχνολογίας και η Apple απέχει πολύ από τον τομέα της εξειδίκευσής του, παρομοιάζει την κατασκευάστρια εταιρεία iPhone με μια εταιρεία προϊόντων ευρείας κατανάλωσης. Το στοίχημά του με την Apple έχει αποφέρει στην Berkshire πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια από το 2016.

Κάθε άνοιξη, οι επενδυτές του πολυεθνικού ομίλου Berkshire Hathaway συρρέουν στην ετήσια συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στην Ομαχά της Νεμπράσκα, η πλειονότητα όμως, είναι εκεί για να ακούσει τον 92χρονο γκουρού, όχι μόνο των οικονομικών αλλά και της ζωής, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Γουόρεν Μπάφετ. Στην εξαιρετικά επιτυχημένη καριέρα του ο Μπάφετ, έχει γίνει είδωλο του κόσμου των επενδύσεων – κάποιος που μπορεί να διδάξει όχι μόνο πώς να βγάλουμε περισσότερα χρήματα, αλλά και πώς να ζήσουμε μια καλύτερη ζωή.

Στην ετήσια επιστολή του προς τους μετόχους πριν λίγα χρόνια, ο Μπάφετ υποστήριξε ότι μεγάλο μέρος της επιτυχίας του οφείλεται στην αποφυγή μεγάλων λαθών από τον ίδιο και τους συναδέλφους του. Όταν ρωτήθηκε πώς να αποφεύγονται τέτοια λάθη στις επενδύσεις και στη ζωή, ο Μπάφετ, όπως αναφέρει το cnbc έδωσε μια μακάβρια πλην εξαιρετικά εύστοχη απάντηση: «Θα πρέπει να γράψετε τον επικήδειό σας και να βρείτε πώς να ζήσετε σύμφωνα με αυτόν».

Στη συνέχεια παρουσίασε ένα σχέδιο για το πώς να αποφύγετε τα είδη των λαθών που μπορούν να σας εκτροχιάσουν, είτε οικονομικά είτε προσωπικά.

