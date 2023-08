Σάββας Πούμπουρας εκπομπή: Ο παρουσιαστής απαντά για τα μελλοντικά του σχέδια

Ο Σάββας Πούμπουρας απάντησε στα δημοσιεύματα που τον θέλουν να παρουσιάζει το νέο ριάλιτι του ΣΚΑΪ «I am a celebrity get me out of here». Δημοσίευμα εφημερίδας υποστήριζε πως το όνομά του ακούγεται τις τελευταίες ημέρες ότι είναι το επικρατέστερο για το ριάλιτι. Ωστόσο, η κάμερα της εκπομπής «Καλοκαίρι #Yes» εντόπισε τον παρουσιαστή, με τον ίδιο να διαψεύδει την είδηση. Όπως είπε, ο ίδιος βρίσκεται σε διακοπές και δεν γνωρίζει τίποτα σχετικά με τα όσα ακούγονται.

