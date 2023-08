Κατολίσθηση βράχων Βρετανία: Πανικός σε δημοφιλή παραλία

Στιγμές τρόμου έζησε μια παρέα που βγήκε για βόλτα σε δημοφιλή παραλία της Βρετανίας, όταν άρχισε να καταρρέει η πλαγιά ενός γκρεμού με τα βράχια να πέφτουν σε απόσταση λίγων εκατοστών από το σημείο, όπου στέκονταν. Δραματικό βίντεο καταγράφει ένα τμήμα του γκρεμού να πέφτει προς το μέρος της ομάδας των ατόμων που έκαναν τον περίπατό τους στο Γουέστ Μπέι, κοντά στο Μπρίντπορτ του Ντόρσετ της Αγγλίας. Ένας άνδρας με πορτοκαλί μπουφάν διακρίνεται να φωτογραφίζει το τοπίο – τμήμα της ακτής Jurassic που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, όταν αρχίζει να καταρρέει τμήμα του γκρεμού. Σκόνη και λάσπες πέφτουν αρχικά στο έδαφος, προτού αποκολληθεί ένα ολόκληρο τμήμα από την πλαγιά.

Rockfalls and Landslips can happen at anytime. These people had a lucky escape. The South West Coast Path above the cliff at West Bay is currently closed. Thanks to Daniel Knagg for the footage.#Westbay #JurassicCoast pic.twitter.com/38XJjSoBYT

— Dorset Council UK (@DorsetCouncilUK) August 10, 2023