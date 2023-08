Αρκούδα το έσκασε σε αεροπλάνο: Πανικός στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι

Αντιμέτωποι με καθυστερήσεις βρέθηκαν οι ταξιδιώτες στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι, όταν μια αρκούδα το έσκασε από το κλουβί της στο χώρο των αποσκευών ενός ιρακινού αεροσκάφους, που επρόκειτο να αναχωρήσει. To αεροσκάφος του εθνικού αερομεταφορέα του Ιράκ, Ιraqi Airways, είχε προορισμό τη Βαγδάτη, αλλά η απογείωσή του καθυστέρησε για τουλάχιστον μία ώρα λόγω του περιστατικού με τους επιβάτες να καλούνται να αποβιβαστούν, όσο ειδικοί προσπαθούσαν να ναρκώσουν την αρκούδα και να την απομακρύνουν από το αεροπλάνο. Η Iraqi Airways δήλωσε ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για την απόδραση της αρκούδας, σημειώνοντας ότι το πλήρωμα του αεροσκάφους συνεργάστηκε με τις Αρχές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που έστειλαν ειδικούς για να τιθασεύσουν το ζώο.

Το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κάνει στο μεταξύ ένα βίντεο με τον κυβερνήτη του αεροσκάφους να ζητά συγγνώμη από τις επιβάτες για την καθυστέρηση της απογείωσης λόγω της απόδρασης της αρκούδας από το κλουβί της στο χώρο των αποσκευών. Η Iraqi Airways υποστήριξε ότι όλες οι διαδικασίες για τη μεταφορά της αρκούδας έγιναν σύμφωνα με το νόμο και τους κανόνες που έχει εγκρίνει η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA). Η αεροπορική εταιρεία υποστήριξε ότι το αεροσκάφος μετέφερε την αρκούδα από τη Βαγδάτη στο Ντουμπάι, αλλά ένα άτομο που μιλά στο επίμαχο βίντεο, έχει διαφορετική γνώμη λέγοντας ότι το αεροπλάνο καθυστέρησε κατά μία ώρα να αναχωρήσει για την ιρακινή πρωτεύουσα κι ότι ζητήθηκε από τους επιβάτες να αποβιβαστούν μέχρις ότου διευθετηθεί το ζήτημα.



Οι υπεύθυνοι του διεθνούς αεροδρομίου του Ντουμπάι, του πλέον πολυσύχναστου στον πλανήτη -με περίπου 1.100 αφίξεις και αναχωρήσεις ημερησίως – αρνήθηκαν να σχολιάσουν το περιστατικό. Τελικά, χθες Κυριακή, αξιωματούχος του ιρακινού αερομεταφορέα, που ζήτησε να μην αποκαλυφθεί το όνομά του, επιβεβαίωσε ότι προορισμός της αρκούδας ήταν όντως η Βαγδάτη, αλλά αρνήθηκε να αποκαλύψει τον ιδιοκτήτη της. Τα τελευταία χρόνια πλούσιοι Ιρακινοί, ιδιαίτερα στη Βαγδάτη, έχουν υιοθετήσει τη συνήθεια να αποκτούν σαρκοβόρα ζώα ως κατοικίδια. Οι Αρχές της χώρας πασχίζουν να εφαρμόσουν τη νομοθεσία για την προστασία της άγριας πανίδας. Η αστυνομία της Βαγδάτης έχει απευθύνει στο πρόσφατο παρελθόν εκκλήσεις στους κατοίκους να συνδράμουν τις Αρχές στην προσπάθεια να αποτραπεί η απελευθέρωση άγριων ζώων στους δρόμους της ιρακινής πρωτεύουσας ή να καταλήξουν ως εξωτικά πιάτα σε εστιατόρια, καταγγέλλοντας τέτοια περιστατικά.

The bear got out of the cage and caused a delay in the Dubai-Baghdad flight. pic.twitter.com/Z0kzUjgtnh

