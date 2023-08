Ορειβάτις ετών… πέντε θέλει να κατακτήσει την υψηλότερη κορυφή της βόρειας Αφρικής

Η μικρούλα Seren Price σίγουρα ξεχωρίζει από τα άλλα παιδιά της ηλικίας της. Σε ηλικία των τεσσάρων ετών κατείχε τον τίτλο του νεότερου ατόμου που ολοκλήρωσε το National Three Peaks Challenge στην χώρα της, την Βρετανία. Πρόκειται για μια πρόκληση που περιλαμβάνει την αναρρίχηση στις τρεις υψηλότερες κορυφές της Σκωτίας, της Αγγλίας και της Ουαλίας, συχνά μέσα σε 24 ώρες. Και δεν φτάνει αυτό, η Seren μαζί με τον μπαμπά της, Glyn σχεδιάζουν τώρα να ανέβουν στο όρος Toubkal στο Μαρόκο.

Η μικρή εξερευνήτρια ξεκίνησε από τις τρεις κορυφές της Ουαλίας μόλις τριών ετών. Στη συνέχεια, τον περασμένο Δεκέμβριο και σε ηλικία πέντε ετών, η ίδια και ο πατέρας της, περπάτησαν στα Ben Nevis, Scafell Pike και Yr Wyddfa, επίσης γνωστό ως Snowdon. Η ίδια δήλωσε πως τα αγαπημένα σημεία της πρόκλησης αυτής ήταν «η θέα» και το να «βρίσκομαι μαζί με τον μπαμπά μου».

Σύμφωνα με το BBC, η οικογένεια Price όταν σχεδίαζε να αναρριχηθεί στις τρεις υψηλότερες κορυφές της Σκωτίας, της Αγγλίας και της Ουαλίας, αποφάσισε να το χρησιμοποιήσει ως ευκαιρία για συγκέντρωση χρημάτων για έναν ειδικό σκοπό. Ήθελαν με κάποιον τρόπο να ανταποδώσουν, καθώς η Seren χρειάστηκε θεραπεία στο Νοσοκομείο Παίδων του Μπέρμιγχαμ ως πρόωρο νεογέννητο. «Έκαναν θαύματα», είπε ο πατέρας της. «Είναι ένα λαμπρό νοσοκομείο».

Ξεκινώντας με στόχο να μαζέψει 100 λίρες, συγκέντρωσε αντ’ αυτού πάνω από 7.000 λίρες καθώς το ζευγάρι επέμενε σε έντονες χειμερινές καιρικές συνθήκες και θερμοκρασίες έως -18C τον Δεκέμβριο. Η πεντάχρονη Seren προκρίθηκε στα βραβεία JustGiving στο Roundhouse του Λονδίνου στις 25 Σεπτεμβρίου.

Έχει ήδη επιλέξει ένα «φόρεμα πριγκίπισσας» για να φορέσει στην τελετή και ανυπομονεί περισσότερο για «τον χορό» μετά. Όταν μεγαλώσει θέλει να γίνει γιατρός και ροκ σταρ, ενώ βοήθησε μια…συνάδελφο ορειβάτισσα που είχε ανάγκη στο Ben Nevis κατά τη διάρκεια της πρόκλησης των Τριών Κορυφών. Αφού εντόπισε τη γυναίκα να υποφέρει από εξάντληση, ειδοποίησε τον πατέρα της λέγοντας «Μπαμπά, πρέπει να βοηθήσουμε». Η ίδια και ο πατέρας της κάλεσαν διασώστες και βοήθησαν καθώς η ορειβάτισσα μεταφέρθηκε σε μια τοποθεσία όπου ήταν ασφαλές να προσγειωθεί ένα ελικόπτερο. «Της δώσαμε το τελευταίο μας ενεργειακό ποτό και οδηγήθηκε κάτω» θυμάται η Seren.

Five-year-old Seren Price has raised thousands of pounds for the children’s hospital who helped her as a baby https://t.co/vuFrGL4A2n

— ITV Wales News (@ITVWales) August 5, 2023