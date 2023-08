Βρετανία – Τρίαθλο: Γιατί αρρώστησαν οι 57 αθλητές μετά τον αγώνα

Τουλάχιστον 57 αθλητές που συμμετείχαν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τριάθλου στη Βρετανία αρρώστησαν και υποφέρουν από διάρροια, αφού κολύμπησαν σε θάλασσα «γεμάτη ανθρώπινα απόβλητα», στο Σάντερλαντ του Ηνωμένου Βασιλείου. Αναλυτικότερα και σύμφωνα με την Daily Mail, περίπου 2.000 άνθρωποι έλαβαν μέρος στο μεγάλο τουρνουά το περασμένο Σαββατοκύριακο, στο οποίο οι αθλητές κολύμπησαν στη θάλασσα στην παραλία Roker Beach, η οποία έλαβε «Γαλάζια Σημαία» μόλις πριν από δύο χρόνια.

Τεστ που διεξήχθη από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Ηνωμένου Βασιλείου μόλις τρεις ημέρες πριν από τη διοργάνωση αποκάλυψε ότι υπήρχαν 3.900 αποικίες E. Coli ανά 100ml, δηλαδή σχεδόν 40 φορές περισσότερα από ό,τι στις συνήθεις μετρήσεις του Ιουνίου. Σημειώνεται ότι τα βακτήρια E. Coli μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές στομαχικές και απειλητικές για τη ζωή κρίσεις διάρροιας. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Guardian, το British Triathlon, το οποίο διοργανώνει επίσημα τους σχετικούς αγώνες στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα αυτά δημοσιεύθηκαν μόνο μετά την πραγματοποίηση της εκδήλωσης και ότι οι δοκιμές έγιναν εκτός της περιοχής που πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες.

Το British Triathlon πρόσθεσε ότι οι δικές του δοκιμές έδειξαν ότι τα νερά είχαν τις απαιτούμενες προδιαγραφές για το Τρίαθλο. Τα πολλαπλά κρούσματα διάρροιας σε αθλητές έρχονται την ώρα που οι βρετανικές παραλίες υποφέρουν από τον… κατακλυσμό των ακατέργαστων λυμάτων που απελευθερώνονται στα νερά τους, στα οποία κολυμπούν καθημερινά πολίτες. Οι εταιρείες ύδρευσης σε όλη τη χώρα έχουν δεχθεί πυρά επειδή φέρονται να μην κάνουν αρκετά για τον περιορισμό και την εξάλειψη του προβλήματος.

Τον Ιούνιο, η διευθύνουσα σύμβουλος της Thames Water, Sarah Bentley, παραιτήθηκε δραματικά από τη θέση της, αφού η εταιρεία ύδρευσης δέχθηκε έντονη κριτική για τη διαρροή ακατέργαστων λυμάτων στη θάλασσα 22 φορές την ημέρα. Νωρίτερα φέτος, η ομάδα εκστρατείας Surfers Against Sewage κυκλοφόρησε έναν διαδραστικό χάρτη για να προειδοποιήσει τους Βρετανούς για τις παραλίες που πρέπει να αποφύγουν λόγω των υψηλών επιπέδων λυμάτων.

