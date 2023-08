Καταστροφικές πλημμύρες στη Σλοβενία – Έχουν πληγεί τα 2/3 της χώρας

Ο πρωθυπουργός, Ρόμπερτ Γκόλομπ, χαρακτήρισε τις πλημμύρες που έχει βιώσει η Σλοβενία ως την «χειρότερη φυσική καταστροφή» των τελευταίων ετών. Παράλληλα, η σταδιακή βελτίωση των καιρικών συνθηκών επέτρεψε να γίνει μία πρώτη εκτίμηση των ζημιών, οι οποίες ξεπερνούν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ. «Είναι η χειρότερη φυσική καταστροφή στη σύγχρονη ιστορία της Σλοβενίας, έχουν πληγεί τα δύο τρίτα της χώρας», είπε ο Γκόλομπ χθες μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Καθώς ανέβηκαν απότομα τα νερά των ποταμών και η βροχή προκάλεσε κατολισθήσεις, μεγάλες εκτάσεις στα βόρεια και τα κεντρικά έχουν πλημμυρίσει, η πρόσβαση σε πολλά χωριά είναι αδύνατη και η κυκλοφορία στους δρόμους διεξάγεται με δυσκολία.

Τρεις άνθρωποι, δύο Ολλανδοί και ένας Σλοβένος, σκοτώθηκαν, σύμφωνα με το πρακτορείο STA. Σήμερα βρέθηκε ένα πτώμα στην όχθη του ποταμού Σάβα, στα περίχωρα της πρωτεύουσας Λιουμπλιάνα και ενδέχεται ο θάνατος του ανθρώπου αυτού να οφείλεται στις πλημμύρες, μετέδωσε το STA, επικαλούμενο μια ανακοίνωση της αστυνομίας. Περισσότερο φαίνεται ότι έχει πληγεί η πόλη Τσρνα να Κορόσκεμ, περίπου 100 χιλιόμετρα βορείως της πρωτεύουσας. Δεν υπάρχει ακόμη πρόσβαση στην πόλη οδικώς και η βοήθεια μεταφέρεται με ελικόπτερα του στρατού. Κοντά στη Λιουμπλιάνα πολλοί δρόμοι παραμένουν αδιάβατοι.

At least two people died as torrential rains described by rescuers as ‘biblical’ hit northern and western Slovenia, causing floods, disrupting traffic and causing blackouts, with helicopters evacuating people from some areas https://t.co/BVRx3RZlq9 pic.twitter.com/hVJI7n6M2I

Στο Μένγκες, ένα χωριό που πλημμύρισε την Παρασκευή, διασώστες και κάτοικοι προσπαθούν να περισώσουν ό,τι απέμεινε. «Ακούσαμε πρώτα μια σειρήνα, έπειτα μια δεύτερη, ήταν σαν τσουνάμι» περιέγραψε ένας 50χρονος μπροστά στο κατεστραμμένο σπίτι του.

«Το νερό μπήκε γρήγορα μέσα, μέχρι την κουζίνα. Μοναδική λύση ήταν να πάρουμε τα παιδιά στον επάνω όροφο και να περιμένουμε τους διασώστες», είπε η Ματέλα Χρίμπαρ Ζιχέρι, η διευθύντρια ενός πλημμυρισμένου βρεφονηπιακού σταθμού.

Slovenia launched 3,700 rescue operations in 36 hours after being hit with the worst natural disaster in over 30 years.

Neighboring Austria also saw floods and landslides due to heavy rains. pic.twitter.com/HA68Pmwn6v

— DW News (@dwnews) August 5, 2023