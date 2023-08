Σύλληψη Ιταλού – Κέρκυρα: Τον πρόδωσε η αγάπη του για τη Νάπολι

Η αγάπη του για το ποδόσφαιρο πρόδωσε έναν αρχιμαφιόζο της Νάπολης που δούλευε ως σεφ στην Κέρκυρα και διέφευγε από τις ιταλικές Αρχές για 11 χρόνια. Ένας Ιταλός μαφιόζος από απατεώνας του «λευκού κολάρου» και υπεύθυνος για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος της ναπολιτάνικης Μαφίας μετατράπηκε σε σεφ ιταλικού εστιατορίου στο νησί των Φαιάκων. Ο «λευκός γιακάς» της Contini Camorra, φατρίας της ναπολιτάνικης Μαφίας, ο άνθρωπος που ξέπλενε μαύρο χρήμα και έφτιαχνε εικονικές εταιρείες εξαπάτησης προμηθευτών και πιστωτών, συνελήφθη τελικά χθες στην Κέρκυρα.

Πρόκειται για τον 60χρονο Vincenzo La Porta ο οποίος ήταν στη λίστα των 100 πιο επικίνδυνων φυγόδικων του υπουργείου Εσωτερικών της Ιταλίας. Εκκρεμούσε σε βάρος του διεθνές ένταλμα σύλληψης με ποινή φυλάκισης 14 ετών και 4 μηνών από το 2012. Ο μαφιόζος του εγκληματικού καρτέλ της Συμμαχίας του Secondigliano, την τελευταία 10ετία είχε διαφύγει και διέμενε στη Γουβιά της Κέρκυρας. Ζούσε μαζί με τη σύντροφό του και είχε αποκτήσει παιδί, ενώ φέρεται να δούλευε ως σεφ σε ιταλικό εστιατόριο στο κέντρο του νησιού.

Ο Λα Πόρτα προδόθηκε από το πάθος του για τους «παρτενοπέι», για την αγαπημένη του ομάδα, τη Νάπολι. Με την κατάκτηση του σκουντέτο, του ιταλικού πρωταθλήματος, δεν μπόρεσε να αντισταθεί και πανηγύρισε ξέφρενα. Τοποθέτησε πανό, κασκόλ και μεγάλες πινακίδες της Νάπολι στο εστιατόριο. Οι συγκεκριμένες εικόνες έκαναν τον γύρο του διαδικτύου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον ίδιο να φορά καπέλο και κασκόλ της ομάδας του. Οι καραμπινιέρι εντόπισαν τις συγκεκριμένες εικόνες και τον ίδιο, ενώ εξακρίβωσαν οικονομικές κινήσεις του στην Κέρκυρα.

Οι καραμπινιέρι έφθασαν στο νησί των Φαιάκων, όπου σε συνεργασία με τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κέρκυρας, συνέλαβαν τον ναπολιτάνο μαφιόζο, στις 18:00 το απόγευμα της Παρασκευής, όταν είχε βγει από το σπίτι του και είχε επιβιβαστεί σε μοτοσυκλέτα, με τους αστυνομικούς να του κλείνουν τον δρόμο. Η αστυνομία της Νάπολης δήλωσε: «Αυτό που τον πρόδωσε ήταν το πάθος του για το ποδόσφαιρο και τη Νάπολι». «Με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ο La Porta δεν μπορούσε να αντισταθεί στον εορτασμό», δήλωσε η αστυνομία.

An Italian mafia member who was on the run for 11 years and appeared on Italy’s 100 most-wanted list was arrested in Greece.

He was apprehended after going out to celebrate his hometown football team winning the Italian championship.https://t.co/GNXOoMOhTN

— DW News (@dwnews) August 5, 2023