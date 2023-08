Βαλίτσες για Σαουδική Αραβία ετοιμάζει και ο Ιμπάνιεζ

Ακόμη ένας παίκτης που αποχωρεί από την Ευρώπη με προορισμό την Σαουδική Αραβία. Ο λόγος για τον Ρότζερ Ιμπάνιεζ, τον μέχρι πρότινος παίκτη της Ρόμα, ο οποίος ετοιμάζει βαλίτσες για την Μέση Ανατολή. Η ομάδα με την οποία έχει φτάσει σε συμφωνία είναι η Αλ Αχλί. Η ομάδα από την Σαουδική Αραβία κινήθηκε γρήγορα και κατάφερε να αποσπάσει την υπογραφή του Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού, ο οποίος επέλεξε να αφήσει την Ρόμα, τον Ζοσέ Μουρίνιο και κατ’ επέκταση το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Η Αλ Αχλί μάλιστα βρίσκεται κοντά στην συμφωνία και με την Ρόμα, καθώς ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο. Μάλιστα η μετακίνηση βρίσκεται σε τέτοιο στάδιο, όπου ο Πορτογάλος τεχνικός δεν τον κάλεσε στην αποστολή εν όψει του φιλικού προετοιμασίας που ακολουθεί με αντίπαλο την Τουλούζ. Ο Βραζιλιάνος αμυντικός πήρε μεταγραφή από την Αταλάντα στην Ρόμα το καλοκαίρι του 2021. Με την φανέλα των «πρωτευουσιάνων» έκανε 149 εμφανίσεις με 9 γκολ και 2 ασίστ.

Roger Ibanez, not called up for AS Roma friendly game as he’s close to joining Al Ahli. 🟢⏳

Agreement on the verge of being done between all parties, player side already sealed.

Exclusive story ⤵️🇸🇦 https://t.co/znIqAdPr9l

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2023