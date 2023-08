Σε… τροχόσπιτο ζει η Ντόνα του Μπέβερλι Χιλς

Δύσκολες ώρες φαίνεται να περνά η διάσημη ηθοποιός Τόρι Σπέλινγκ. Μετά το διαζύγιό της από τον επί 17 χρόνια σύζυγό της, Ντιν ΜακΝτέρμοτ, μένει σε ένα τροχόσπιτο με τα πέντε παιδιά της και αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Η τωρινή ζωή της «Ντόνα» του «Μπέβερλι Χιλς, 90210» δεν θυμίζει σε τίποτα τα χρόνια που περνούσε στην έπαυλη αξίας 165 εκατομμυρίων δολαρίων, που ανήκε στον μεγιστάνα πατέρα της, Τόρι Σπέλινγκ.

Η ίδια εθεάθη να ζει μαζί με τα πέντε παιδιά της σε τροχόσπιτο εντός κάμπινγκ της Καλιφόρνια. Μάλιστα, σε βίντεο, που δημοσίευσε η DailyMail.com, εμφανίζεται κουρασμένη και καθόλου ευδιάθετη. Σε άλλα στιγμιότυπα, φαίνεται η οικογένεια να ξεφορτώνει πολλά αντικείμενα από το όχημα και να κάθεται σε καρέκλες έξω από το τροχόσπιτο.

Μία πηγή τόνισε ότι η ηθοποιός «δυσκολεύεται οικονομικά». «Η κατάσταση με τη μούχλα στο σπίτι της είναι πραγματική, αλλά της ήταν δύσκολο να βρει ένα μέρος να μείνει, επειδή η οικονομική της κατάσταση δεν είναι καλή», σημείωσε συνεργάτης της στο Entertainment Tonight. Τα διεθνή Μέσα αναφέρουν ότι η Τόρι Σπέλινγκ δεν μπορούσε να διαχειριστεί τα χρήματά της και γι’ αυτό ο πατέρα της τής άφησε μόνο 800.000 δολάρια από τα 600 εκατομμύρια που υπολογίζεται η αξία της περιουσίας του.

«Η εικόνα της με το τροχόσπιτο είναι μια έντονη αντίθεση από το τεράστιο γαλλικό αρχοντικό σε στιλ πύργου 56.500 τετραγωνικών ποδιών, όπου μεγάλωσε στην πλούσια γειτονιά Holmby Park», υπογραμμίζεται.

