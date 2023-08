87χρονη έπιασε κλέφτη – ΗΠΑ: Ο απίστευτος τρόπος με τον οποίο η ηλικιωμένη απέτρεψε τον δραστη

Μια 87χρονη από το Μέιν των ΗΠΑ απέτρεψε εισβολέα στο σπίτι της, προσφέροντάς του σνακ, μέχρι να έρθει η αστυνομία. Η Marjorie Perkins δήλωσε στο CNN ότι ξύπνησε τις πρώτες πρωινές ώρες της 26ης Ιουλίου και βρήκε έναν άνδρα να στέκεται «δίπλα στο κρεβάτι μου και ήταν σκοτεινά, και είπε: ”Θα σε κόψω”». Η Perkins είπε ότι πετάχτηκε από το κρεβάτι και πήρε μια καρέκλα, την οποία είπε ότι χρησιμοποίησε ως ασπίδα, καθώς ο άνδρας της επιτέθηκε. «Συνέχισε να με χτυπάει στον τοίχο, μου έκανε μια μελανιά στο μέτωπο και μια στο μάγουλο», είπε η 87χρονη περιγράφοντας την απίστευτη ιστορία. Η επίθεση συνεχίστηκε, είπε η Perkins, μέχρι που ο δράστης «κουράστηκε».

Η ηλικιωμένη γυναίκα ανέφερε ότι ακολούθησε τον εισβολέα, ο οποίος δεν φορούσε παπούτσια, παντελόνι ούτε μπλούζα, στην κουζίνα, ενώ του είπε να βγει έξω. Ο εισβολέας είπε τότε στην Perkins ότι πεινούσε, καθώς πρέπει να ήταν και σε απελπιστική κατάσταση. Η ηλικιωμένη από τις ΗΠΑ απέτρεψε τον δράστη προσφέροντάς του σνακ. «Σταμάτησε στην κουζίνα δίπλα στον νεροχύτη και είπε ότι πεινούσε πολύ και ότι είχε πολύ καιρό να φάει κάτι», δήλωσε η Perkins. Η 87χρονη είπε ότι του πρόσφερε ένα «κουτί με κράκερς με φυστικοβούτυρο και μέλι» και δύο μανταρίνια, μαζί με άλλα σνακ, επικαλούμενη τη θητεία της ως δασκάλα για τη γρήγορη αντίδρασή της.

«Αυτό ήταν για να τον κρατήσει απασχολημένο, τι νομίζετε; Δίδαξα σχολείο (για) 35 χρόνια», δήλωσε η Perkins στο CNN. Η Πέρκινς είπε ότι κάλεσε το 100 ενώ εκείνος έτρωγε. Όταν τελείωσε, ο ύποπτος φόρεσε το παντελόνι του και βγήκε από την πόρτα, αλλά άφησε πίσω τα παπούτσια, την μπλούζα και το μαχαίρι του, σύμφωνα με την Perkins. Ο εισβολέας δεν είναι άγνωστος στην Perkins: Λέει ότι γνωρίζει μέλη της οικογένειάς του και ότι ως παιδί, της είχε κουρέψει το γκαζόν έναντι αμοιβής.

Η αστυνομία σε δελτίο τύπου δεν αναγνώρισε τον ύποπτο ούτε κατονόμασε την Perkins, η οποία περιγράφεται ως κάτοικος. Λέει ότι ο ύποπτος δεν είχε το μαχαίρι πάνω του όταν μπήκε στο υπνοδωμάτιο του Πέρκινς γύρω στις 2 τα ξημερώματα της 26ης Ιουλίου, λέγοντας ότι «το είχε αφήσει με τα πράγματά του σε άλλο δωμάτιο». Η ανακοίνωση αναφέρει επίσης ότι η Perkins δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού και ότι ο ύποπτος είχε φύγει από το σπίτι της πεζός, αφήνοντας πίσω του ένα ζευγάρι παπούτσια.

Η αστυνομία του Brunswick αναφέρει ότι εντόπισε έναν ανήλικο που ταίριαζε στην περιγραφή του κατοίκου σε μια κοντινή κατοικία, όπου τέθηκε υπό κράτηση και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε ένα κοντινό κέντρο κράτησης. Ένας δικαστικός υπάλληλος του Μέιν δεν παρείχε καμία ενημέρωση σχετικά με τις κατηγορίες ή πληροφορίες για τον δικηγόρο, επειδή ο φερόμενος ως εισβολέας είναι ανήλικος, καταλήγει το δημοσίευμα.

