Viral αρκούδα – Κίνα: O ζωολογικός κήπος διαψεύδει πως είναι… άνθρωποι με στολή

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες σε όλα τα social media μια αρκούδα που η όψη της διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από ό,τι έχει κανείς στο μυαλό του όταν ακούει κάτι για αυτό το ζώο. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη αρκούδα που βρίσκεται σε ζωολογικό κήπο στην Κίνα και έχει το όνομα «Άντζελα». Πολλοί λένε ότι μοιάζει με έναν μεγάλο σκύλο και άλλοι ισχυρίζονται πως μοιάζει με έναν άνθρωπο που φορά στολή αρκούδας. Ο τελευταίος ισχυρισμός ξεκίνησε αφότου δημοσιεύθηκε ένα βίντεο που δείχνει την αρκούδα να χαιρετά τον κόσμο που την παρακολουθεί. Σε ένα κλιπ 15 δευτερολέπτων από τον ζωολογικό κήπο της Χουανγκζού που αναρτήθηκε στις 27 Ιουλίου η λεπτή αρκούδα Μαλαισίας φαίνεται να στέκεται στα πίσω πόδια της και να παρακολουθεί ένα μικρό πλήθος, ενώ μερικές φορές σηκώνει τα πόδια της σαν να χαιρετά τους επισκέπτες.

«Είναι μια καλοκαιρινή ασκούμενη;» έγραψε κάποιος στα σχόλια του βίντεο. Άλλος επισήμανε το κρεμασμένο δέρμα γύρω από τους γοφούς της αρκούδας που μοιάζει με κακοφτιαγμένο κοστούμι και ένα άλλο να λέει ότι η «αντικαταστάτρια» πρέπει να υποφέρει μέσα στο βαρύ κοστούμι. Το βίντεο είχε περισσότερες από 30 εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες ημέρες. Μάλιστα οι φήμες έφτασαν σε τέτοιο επίπεδο που ο ζωολογικός κήπος στην ανατολική Κίνα, εξέδωσε ανακοίνωση για να διευκρινίσει ότι στην πραγματικότητα δεν είναι άνθρωπος. «Κάποιοι πίστεψαν ότι έμοιαζε με άνθρωπο όταν σηκώθηκε. Προφανώς, εσείς δεν ξέρετε τίποτα», έγραψε ο ζωολογικός κήπος στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή, χρησιμοποιώντας την προοπτική πρώτου προσώπου της 4χρονης αρκούδας.

Anyone who thinks they’re lying has clearly never seen a sunbear, thats just how these poor bastards look 💀 https://t.co/h75HfHd0Nf pic.twitter.com/jI6d6SyqDR — Lavendie (@LavendiePaste) August 1, 2023

Τα χαρακτηριστικά τους τις προστατεύουν στο φυσικό περιβάλλον

Η «Άντζελα» εξήγησε ότι όλες οι αρκούδες δεν είναι γίγαντες που σπάνε αυτοκίνητα και ότι οι ηλιακές αρκούδες είναι »μικροσκοπικές, οι μικρότερες αρκούδες στον κόσμο». Η ανάρτηση ανέφερε επίσης ότι η Άντζελα «βγαίνει» με μια αρσενική αρκούδα ονόματι Νταλού, αλλά «θέλει να πάρει αργά το πράγμα». Το παμφάγο ζώο που σκαρφαλώνει στα δέντρα φτάνει το 1,5 μέτρο (59 ίντσες) ενώ στέκεται στα πίσω πόδια του και είναι λιγότερο από το μισό μέγεθος των αρκούδων γκρίζλι στη Βόρεια Αμερική. Πρόκειται για ένα απειλούμενο είδος που ενδημεί στα τροπικά δάση της Νοτιοανατολικής Ασίας. Παίρνει το όνομά του από το κυκλικό μπάλωμα στο στήθος του, το οποίο έχει κρεμ ή πορτοκαλί χρώμα.

Ο ζωολογικός κήπος, σε επόμενη ανάρτηση, κάλεσε τους επισκέπτες να μην ταΐζουν τις αρκούδες. Όσο για το τσαλακωμένο δέρμα γύρω από τον πισινό της Άντζελα, λένε πως είναι ένα φυσιολογικό χαρακτηριστικό της ανατομίας της και μπορεί να είναι σημαντικό για την επιβίωση στην άγρια φύση. Οι παχιές πτυχές βοηθούν στην προστασία της αρκούδας από τα αρπακτικά, καθώς η χαλαρότητα της επιτρέπει να ξεφεύγει και να αντιστέκεται όταν δαγκώνεται. Οι ηλιακές αρκούδες, ο αριθμός των οποίων μειώνεται στη φύση, κυνηγιούνται για τη γούνα και το κρέας τους ή κακοποιούνται με άλλο τρόπο.

This is a real bear, not a human dressed in costumes! A four-year-old Malayan sun bear named Angela in a Hangzhou zoo went viral on China’s social media as a video showed the world’s smallest bear standing upright and waving to tourists just like a human. pic.twitter.com/Azv2tTVJhv — Yicai Global 第一财经 (@yicaichina) August 1, 2023

Προσέλαβαν ηθοποιό για να υποδηθεί ένα γορίλα

Πάντως, για την… ιστορία, υπήρξαν σπάνιες περιπτώσεις κινεζικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποίησαν αντικαταστάτες ή ψεύτικα ζώα. Το 2019, ένα ιδιωτικό πάρκο σαφάρι στην ανατολική επαρχία Jiangsu προκάλεσε αντιδράσεις αφού φέρεται να προσέλαβε έναν ηθοποιό για να υποδυθεί έναν γορίλα. Αργότερα εξήγησε ότι επρόκειτο για μια πρωταπριλιάτικη φάρσα. Άλλοι κινεζικοί ζωολογικοί κήποι έχουν κατηγορηθεί ότι προσπάθησαν να περάσουν σκύλους ως λύκους και ότι διατηρούσαν γαϊδούρια στο τμήμα ζέβρας.