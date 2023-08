Έτρεξε με χιτζάμπ και έκανε με διαφορά την πιο αργή επίδοση

Η αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας στίβου της Σομαλίας Δρ. Χαντίτζα Αντέν Νταχίρ θεώρησε σκόπιμα να στείλει την ανιψιά της Νασρό Αμπουκάρ Αλί αντί κανονικών αθλητών στους 32ους θερινούς Πανεπιστημιακούς αγώνες και έγιναν viral οικογενειακώς για τους λάθους λόγους… Η ανιψιά, λοιπόν εκπροσώπησε τη Σομαλία στην 32η θερινή Πανεπιστημιάδα που φιλοξενείται στην πόλη Τσενγκντού της Κίνας, συμμετέχοντας στα 100μ. Μόνο που η Νασρό «αγωνιζόμενη» με το χιτζάμπ της κατάφερε να προκαλέσει το… γέλιο όσων θεατών ήταν στο γήπεδο και στα εκατομμύρια που την είδαν από τα social media να σπάει κάθε ρεκόρ αργοπορημένου τερματισμού καθώς όταν πέρασε τη γραμμή το χρονόμετρο έδειξε 21 δευτερόλεπτα και 81 εκατοστά!!!

Ήταν με διαφορά η χειρότερη επίδοση που… πέτυχε αθλήτρια από τις 49 που συμμετείχαν στα προκριματικά, ενώ το εκπληκτικό είναι ότι η επόμενη χειρότερη επίδοση ήταν 13 δευτερόλεπτα και 80 εκατοστά (8 δευτερόλεπτα πιο γρήγορη). Όσο… αργή ήταν η Νασρό, τόσο γρήγοροι ήταν οι χρήστες των social media καθώς μέσα σε ελάχιστο χρόνο αποκαλύφθηκε πως η… σπρίντερ από τη Σομαλία μπορεί να μην είχε ιδιαίτερη σχέση με τον αθλητισμό, αλλά είναι η ανιψιά της αντιπροέδρου της Ομοσπονδίας στίβου της χώρας. Σωστά καταλάβατε, είναι η Δρ. Χαντίτζα Αντέν Νταχίρ. Η οποία μάλιστα είχε φροντίσει να στείλει μέσω facebook «τα συγχαρητήρια της» στην Νασρό για την «επιλογή» της να εκπροσωπήσει τη χώρα της στην Πανεπιστημιάδα!

Όπως αποκαλύπτουν χρήστες του διαδικτύου, η Νταχίρ με προσωπική της απόφαση «έκοψε» από την αποστολη μία αθλήτρια η οποία προετοιομάζονταν πέντε χρόνια για τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Κι αυτά τα ποσταρίσματα αρκούσαν για να δείξει αντανκλαστικά ενός πραγματικού αθλητή 100 μέτρων ο Υπουργός Αθλητισμού της Σομαλίας ο οποίος αφού δήλωσε άγνοια για το πως επιλέχθηκε η συγκεκριμένη «αθλήτρια», διέταξε έρευνα και παράλληλα έπαψε των καθηκόντων της την Νταχίρ.

Somali Athlete, Nasra Ali Bashir makes the news for her terrible performance in a 100m race at the World University Games in China.

Somalia’s Sports Minister, Mohamed Barre has ordered an investigation into her background. pic.twitter.com/HZlUKQvjIJ

— Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) August 2, 2023