«Είμαι παγκόσμιος πρωταθλητής, εσείς ένα τίποτα» – Εκτός εαυτού ο Πικέ

Οι θαμώνες ενός κέντρου διασκέδασης στη Μαδρίτη κατάφεραν να βγάλουν εκτός εαυτού τον Ζεράρ Πικέ (πράγμα βέβαια που δεν είναι και δύσκολο, για τον Πικέ μιλάμε όχι για τον Πίρλο), φωνάζοντας απλά ρυθμικά το όνομα της Σακίρα. Ειδικότερα, σύμφωνα με ισπανική ιστοσελίδα, ο πρώην ποδοσφαιριστής βρίσκονταν σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στη Μαδρίτη και τότε ανέβηκε στη σκηνή με το μικρόφωνο στο χέρι για να μιλήσει.

Το κοινό λοιπόν, αμέσως άρχισε να φωνάζει ρυθμικά «Σακίρα» και ο dj έπαιξε το «Waka Waka», που έχει ερμηνεύσει η πρώην σύζυγος του Πικέ. Έτσι, εκείνος βγήκε εκτός εαυτού και φώναξε πως «δεν με νοιάζει, εγώ είμαι παγκόσμιος πρωταθλητής και εσείς είστε ένα τίποτα». Οι θαμώνες του μαγαζιού απαθανάτισαν σε βίντεο τη στιγμή και το συγκεκριμένο στιγμιότυπο έκανε το γύρο του διαδικτύου σε λίγες ώρες.

Crowd chants “Shakira” at Gerard Piqué during a Kings League event in Madrid. pic.twitter.com/fwDMIWArn6

— Pop Crave (@PopCrave) July 30, 2023