ΝΑΣΑ έχασε διαστημόπλοιο: Πως διακόπηκε η επαφή με το το Voyager 2

Η Νasa έχασε επαφή με ένα από τα πιο εμβληματικά της διαστημόπλοια, το Voyager 2, εξαιτίας μιας λάθους εντολής. Αναζήτηση έχει ξεκινήσει η μεγαλύτερη διαστημική υπηρεσία στον κόσμο, μετά από μία λάθος εντολή που δόθηκε, με αποτέλεσμα το διαστημόπλοιο να στρέψει την κεραία του μακριά από τη γη και να χαθεί η επαφή, μεταδίδει ο Guardian. Ένα δορυφορικό πιάτο στην Αυστραλία αναπτύχθηκε για να βρει το διαστημόπλοιο που βρίσκεται δισεκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά. Οδεύοντας όλο και πιο βαθιά στο διάστημα, το Voyager 2 έχει χάσει την επαφή του από τότε που οι ελεγκτές πτήσης έστειλαν από λάθος μια λανθασμένη εντολή πριν από μια εβδομάδα που έστρεψε την κεραία του μακριά από τη Γη. Η κεραία του διαστημικού σκάφους μετατοπίστηκε μόλις κατά 2%, αλλά ήταν αρκετό για να διακοπεί η επικοινωνία.

Αν και θεωρείται λιγότερο πιθανό ενδεχόμενο, η Nasa δήλωσε τη Δευτέρα ότι η τεράστια κεραία της στην Καμπέρα βρίσκεται σε επιφυλακή για τυχόν αδέσποτα σήματα από το Voyager 2, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη από 19 δισ χλμ (12 δισ.μίλια). Χρειάζονται περισσότερες από 18 ώρες για να φτάσει ένα σήμα στη Γη από τόσο μακριά. To Voyager 2 εκτοξεύτηκε από τη Φλόριντα το 1977 για να μελετήσει το εξωτερικό ηλιακό σύστημα καθώς και τον Δία, τον Κρόνο, τον Ουρανό και τον Ποσειδώνα – και στάλθηκε μόλις μερικές εβδομάδες πριν από το πανομοιότυπο δίδυμό του, το Voyager 1. Εισήλθε στο διαστρικό χώρο το 2018, έχοντας ανακαλύψει μια σειρά από νέα φεγγάρια στον Ουρανό και ένα στον Δία.

You might have heard… Voyager 2 is taking a break from sending data until October. In the meantime, I’m out here, almost 15 billion miles (24 billion km) from Earth and doing fine! – V1

More info from our team: https://t.co/S3BFRo9Va9

— NASA Voyager (@NASAVoyager) July 28, 2023