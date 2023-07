Πρίγκιπας Χάρι – Μέγκαν Μαρκλ για Μπέκαμ: Προβλέπεται οριστικό τέλος στη φιλία των 2 ζευγαριών

Όταν ακόμα η Μέγκαν Μαρκλ εργαζόταν ως ηθοποιός, μιλούσε συχνά για τους ανθρώπους με τους οποίους τη συνδέει βαθιά φιλία. Ανάμεσα σε εκείνους ήταν και οι Ντέιβιντ Μπέκαμ με τη σύζυγό του. Οι τέσσερίς τους διατηρούσαν πολύ φιλικές σχέσεις για χρόνια, ενώ μάλιστα, οι Μπέκαμ ήταν καλεσμένοι στον γάμο της Μαρκλ με τον πρίγκιπα Χάρι το 2018. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Daily Mail, η φιλία τους έχει τελειώσει οριστικά, με τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή και τη σύζυγό του, να «είναι έξαλλοι με το πριγκιπικό ζευγάρι». Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσσεξ δεν ήταν καλεσμένοι στον γάμο του γιου των Μπέκαμ, Μπρούκλιν, με τη Νίκολα Πελτζ τον Απρίλιο του 2022.

