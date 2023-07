Κασκαντέρ δυστύχημα: Τραγικός θάνατος για 30χρονο

Ένας Γάλλος κασκαντέρ που είναι γνωστός για τα παράτολμα εγχείρημά του έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από τον 68ο όροφο κατοικίας στο Χονγκ Κονγκ. Ο Remi Lucidi, 30 ετών, σκαρφάλωνε στον ουρανοξύστη Tregunter Tower όταν ο έπεσε, σύμφωνα με την South China Morning Post. Ο Lucidi, γνωστός στο διαδίκτυο ως Remi Enigma, έχασε τη ζωή του επί τόπου. Σύμφωνα με αξιωματούχους του Χονγκ Κονγκ, ο Lucidi έφτασε στο κτίριο γύρω στις 6 μ.μ. και είπε στον φύλακα ασφαλείας ότι θα επισκεπτόταν έναν φίλο του στον 40ο όροφο. Ο υπάλληλος ασφαλείας στη συνέχεια προσπάθησε να συλλάβει τον Lucidi αφού ο υποτιθέμενος φίλος του επιβεβαίωσε ότι δεν τον γνώρισε -αλλά μέχρι τότε ο κασκαντέρ είχε ήδη μπει στο ασανσέρ.

Τα πλάνα ασφαλείας έδειξαν αργότερα τον Lucidi να φτάνει στον 49ο όροφο και στη συνέχεια να παίρνει και πάλι τις σκάλες για να ανέβει στην κορυφή του κτιρίου. Οι φύλακες που ακολουθούσαν τον Lucidi, βρήκαν την καταπακτή που οδηγεί στον τελευταίο όροφο του κτιρίου ανοιχτή, αλλά εκείνον δεν τον βρήκαν πουθενά.

