Στον Αρίωνα Αγίου Αρτεμίου Μίροτιτς για τις… βενζίνες δύο χρόνων

Δεν είναι και λίγο το χρονικό διάστημα που βρίσκεται σε εξέλιξη ένα… θρίλερ στο ευρωπαϊκό μπάσκετ με πρωταγωνιστή τον Νίκολα Μίροτιτς και θέμα το ποια θα είναι η νέα ομάδα του, αφού συνεχώς υπάρχουν σενάρια επί σεναρίων, με τον Αρίωνα Αγίου Αρτεμίου να… ανακοινώνει τελικά την απόκτησή του, θέλοντας να σχολιάσει όλα όσα γίνονται. Αρχικά γράφτηκε για τον Ολυμπιακό, μετά για τον Παναθηναϊκό, ακολούθησε η Αρμάνι Μιλάνο και στη συνέχεια ήρθε η προφορική συμφωνία με την Παρτιζάν. Τότε ήταν που πίστεψαν όλοι ότι το σίριαλ με τη μεταγραφή του Μίροτιτς θα λάβει τέλος αλλά δεν έγινε έτσι…

Ο Μαυροβούνιος φόργουορντ αποφάσισε να αθετήσει τη συμφωνία με την ομάδα του Βελιγραδίου, πρώην προπονητής της οποίας τα έβαλε με τον πατριάρχη της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, με αποτέλεσμα να αρχίσουν ξανά τα σενάρια για το μέλλον του. Μια κατάσταση που έχει αρχίσει να κουράζει, με αποτέλεσμα ο Αρίων Αγίου Αρτεμίου να αποφασίσει να… βάλει ένα τέλος. Πώς; Ανακοινώνοντας, με χιουμοριστική διάθεση προφανώς, την απόκτηση του Μίροτιτς με αντάλλαγμα τις… βενζίνες δύο ετών και ένα τμήμα υποδομών.

💣 Nikola Mirotic and Arion Bc is a done deal.

🤝🏻 The 32 yo PF signed a 2-year contract for τις βενζίνες του and ένα τμήμα υποδομών.#werisetogether #arionbc #Euroleague 🏀🔵 pic.twitter.com/K9Bwnqbr5z

— Γ.Σ. Αρίων Αγίου Αρτεμίου (@ariongs1928) July 29, 2023