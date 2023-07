Μικ Τζάγκερ ηλικία: Ο γερόλυκος… μεγάλωσε!

Μέλη και φίλοι των Rolling Stones ευχήθηκαν «χρόνια πολλά» στον τραγουδιστή Μικ Τζάγκερ που κλείνει τα 80 του χρόνια και παραμένει, πάντα, σε άριστη φόρμα.

Ο Κιθ Ρίτσαρντς, ο κιθαρίστας του συγκροτήματος, ανάρτησε ένα βίντεο στο οποίο παίζει πιάνο και εύχεται στον παιδικό του φίλο, που είναι μεγαλύτερός του κατά πέντε μήνες.

«Ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε, σου εύχομαι χαρούμενα γενέθλια, Μικ» ακούγεται να λέει χαμογελώντας ο Ρίτσαρντς.

«Χαρούμενα 80α γενέθλια, Μικ Τζάγκερ», έγραψε από την πλευρά το ο Ρόνι Γουντ, άλλος κιθαρίστας του συγκροτήματος, ανεβάζοντας φωτογραφίες του τραγουδιστή στο Instagram.

Happy Birthday, Mick.

Long may we keep saying this to each other, Happy 80th!

Love, Keith @MickJagger pic.twitter.com/g86Zy8wpZC

