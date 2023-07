Κέβιν Σπέισι αθώος: Ξέσπασε σε κλάματα ο 64χρονος ηθοποιός

Αθώος κρίθηκε ο Κέβιν Σπέισι και για τις εννέα κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα, σύμφωνα με απόφαση του δικαστηρίου. Ο Κέβιν Σπέισι στεκόταν στο εδώλιο του δικαστηρίου του Λονδίνου, ακούγοντας την ανάγνωση των ετυμηγοριών. Αφού άκουσε τον πρόεδρο να λέει εννέα φορές «αθώος», ξέσπασε σε κλάματα. Στη συνέχεια, ο 64χρονος σταρ του Χόλιγουντ αγκάλιασε τον επικεφαλής και τη νομική του ομάδα και ευχαρίστησε το προσωπικό του δικαστηρίου. Ο Κέβιν Σπέισι αντιμετώπιζε κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα που φέρονται να σημειώθηκαν μεταξύ 2004 και 2013, κατά τη διάρκεια των οποίων ο Σπέισι υπηρετούσε ως καλλιτεχνικός διευθυντής στο θέατρο Old Vic του Λονδίνου. Ο ίδιος δήλωσε αθώος σε όλες τις κατηγορίες.

“No matter how many times they try to convict this man, no matter how many times they try to cancel him, he has never been found guilty of any offence!”

Kevin O’Sullivan reacts to actor Kevin Spacey being cleared of nine counts of sexual assault in the UK.@TVKev | @KevinSpacey pic.twitter.com/7pHiHGWnmA

— TalkTV (@TalkTV) July 26, 2023